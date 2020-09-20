İkinci el pazarında hareket çok satış yok Yüksek fiyatlara rağmen araba pazarında yoğunluk devam ediyor Hüseyin Dizbay: “Genelde eski araçlar satılıyor yeni araçlar satılmıyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İkinci el pazarında hareket çok satış yok Yüksek fiyatlara rağmen araba pazarında yoğunluk devam ediyor Hüseyin Dizbay: “Genelde eski araçlar satılıyor yeni araçlar satılmıyor”

İHA

İkinci el pazarında hareket çok satış yok Yüksek fiyatlara rağmen araba pazarında yoğunluk devam ediyor Hüseyin Dizbay: “Genelde eski araçlar satılıyor yeni araçlar satılmıyor”

Denizli otomobil pazarında pandemi sonrası vatandaşlar araç fiyatlarında yaklaşık yüzde 20 fiyatların yükseldiğini söyleyerek, satışların azaldığını belirtti. Şahin Kaya adlı vatandaş, “Sabahtan beri araç bulamıyoruz. Üç aydır araç arıyorum ve sattığım arabayı aynı fiyata geri alamıyorum” dedi.
Denizli otomobil pazarında hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar genellikle araç fiyatlarını sorarken araç alımlarının yavaşladığını ve fiyatların aşırı şekilde yükselerek geçen seneye oranla 5 ile 15 bin TL arası arttığını dile getirdi. Vatandaşlar sattığı fiyata aynı araçları bulamadığından yakınırken, sıfır araç üretiminin durma noktasına gelmesini sebep olarak gösterdi. Aracını satmak için otomobil pazarına gelen Sinan Polat, “Geçen aya göre biraz daha yükselme ve fiyatlarda zam var. Satımlarda millet araba alıyor. Millet internette yazıyor şu an alım gücü yok diye ama araç alım satımı yükseldi ikinci el otomobillerde. Sıfır araç çıkmadığı için insanlar ikinci ele rehavet gösterdi. Bundan beş yıl önce fiyatlar 4550 arasındayken şu an 9095 arası oldu” dedi.

"Ben de araba arıyorum, bu aracı satıp başka araç almak için ama sonra böyle araç alacağımı düşünemiyorum"
Araba pazarında vatandaşların çok olduğu ama araçların satılmadığını dile getiren bir başka satıcı Ümit Çakır, “Üç dört ay öncesinin fiyatları konuşuluyor. İnsanlar tabi ne kadar rehavet gösteri kendinizde görüyorsunuz ama çoğu alıcı değil. Gelip soranlar oluyor bekliyoruz biz de. Kendimizin arabasını satıyoruz ama tok satıcıyız, öylesine geldik. Ortama bakmak ve fiyatları görmek için geldim. Ben de araba arıyorum, bu aracı satıp başka araç almak için ama sonra böyle araç alacağımı düşünemiyorum” diye konuştu.

“Genelde eski araçlar satılıyor yeni araçlar satılmıyor”
Pazarda fiyatların geçen aylara oranla çok arttığına ve araç bulamadığını söyleyen Hüseyin Dizbay, “Fiyatlar çok yüksek, iki ay önceki fiyatlarla şimdiki araçların fiyatların arasında yüzde 10 yüzde 20 gibi bir fark var. Baktığım araba segmentinde 80 bin TL’lik araba olmuş 100 bin TL. Baya bir fazla bilmiyorum sonu ne olur ama yüksek fiyatlar. Gördüğüm kadarıyla iki veya üç araç satıldı. Genelde eski araçlar satılıyor yeni araçlar satılmıyor ve genelde 90 model araçlar gidiyor” ifadelerini kullandı.

“Bugün sattığınız aracı iki ay sonra 1015 bin TL arası fazla fiyatla geri alıyorsunuz”
Sattığı aracı aynı fiyata geri alamadığını belirten Şahin Kaya ise, “Sabahtan beri araç bulamıyoruz. Üç aydır araç arıyorum ve sattığım arabayı alamıyorum. Fiyatlar afaki şekilde yüksek ve satılan mal aynı fiyatta geri alınamıyor. Bugün sattığınız aracı iki ay sonra 1015 bin TL arası fazla fiyatla geri alıyorsunuz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konserve kutusuna kafası sıkışan köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Konserve kutusuna kafası sıkışan köpek kurtarıldı
Bakan Varank: “Destek bilgilerini tek çatı altında topladık” Yatırımda tek tık devri
YEREL HABERLER Bakan Varank: “Destek bilgilerini tek çatı altında ...
Büyükşehir Sevgi Eli, 14 yılda 138 bin 500 kişiye umut oldu Büyükşehir, Sevgi Eli ile gönüllere dokunuyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Sevgi Eli, 14 yılda 138 bin 500 kişiye ...
Denizlispor umut verdi
YEREL HABERLER Denizlispor umut verdi
Polisten kaçışı kelepçeyle son buldu Kaza yapınca yakalanan şüpheli kendisi görüntüleyen gazeteciye ‘Dayı çekme’ diye tepki gösterdi
YEREL HABERLER Polisten kaçışı kelepçeyle son buldu Kaza yapınca ...
Robert Prosinecki: “Bize karşı gelen takımlar kolay bir şekilde kazanamayacak” “Son saniyelerde gol atabilme ihtimalimiz vardı” “Futbolcularıma canı gönülden tebrik etmek istiyorum”
YEREL HABERLER Robert Prosinecki: “Bize karşı gelen takımlar kolay ...
Eddie Newton: “2 penaltı ve 1 golümüz verilmedi”
YEREL HABERLER Eddie Newton: “2 penaltı ve 1 golümüz verilmedi”
Denizlispor - Trabzonspor maçının ardından
YEREL HABERLER Denizlispor - Trabzonspor maçının ardından
Yukatel Denizlispor - Trabzonspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Trabzonspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Yukatel Denizlispor - Trabzonspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Trabzonspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 0 ...
Yukatel Denizlispor - Trabzonspor: 0-0
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Trabzonspor: 0-0
Yukatel Denizlispor - Trabzonspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Trabzonspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Yukatel Denizlispor - Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 0 ...
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ...
Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maç notları
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maç notları
Bakan Koca, Ege Bölgesi illeriyle konferans gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Bakan Koca, Ege Bölgesi illeriyle konferans ...
Pınarkent’te beton kilit parke döşeme çalışmaları başladı Pamukkale Belediyesi Pınarkent’i güzelleştiriyor
YEREL HABERLER Pınarkent’te beton kilit parke döşeme çalışmaları ...
Dr. Güngör: “Tedavi altına alınmazsa ölüme kadar götürüyor” Dr. Güngör: “Hipertansiyon kontrol altına alınmalı ve tedavi edilmeli”
YEREL HABERLER Dr. Güngör: “Tedavi altına alınmazsa ölüme kadar götürüyor” Dr. ...
Denizlispor’un yeni transferi Subotic sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Denizlispor’un yeni transferi Subotic sağlık ...
Adil Beştaş Evi, Türk-İslam Medeniyetleri Merkezi oluyor
YEREL HABERLER Adil Beştaş Evi, Türk-İslam Medeniyetleri Merkezi ...
Denizli'de Gaziler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Denizli'de Gaziler Günü kutlandı
Denizli’de son aya göre korona virüste yüzde 60 artış Denizli şehir hastanesi için önümüzdeki ay ihale gerçekleştirilecek Bakan Koca: “Denizli’de son aya göre yüzde 60 vakada artış” “Denizli şehir hastanemizde proje çalışmalarında sona gelindi”
YEREL HABERLER Denizli’de son aya göre korona virüste yüzde 60 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X