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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılcabölükspor - Çankaya Futbol Kulübü: 0-1

DHA

Kızılcabölükspor - Çankaya Futbol Kulübü: 0-1


Deniz TOKAT / DENİZLİ (DHA)STAT: Semt Sahası
HAKEMLER: Tolga Akbaba, Selim Şenöz, Cemal Can Çakır
KIZILCABÖLÜKSPOR: İlyas (xx) Emre (x) (Dk. 78 Ercan x), Hayrettin (x) (Dk. 82 Murathan), Kadir (xx), Erdem (xx), Mustafa Serkan (x) (Dk. 46 Ümit x), Berkan (x) (Dk. 83 Can), Mustafa Altun (x), Semih Mustafa (x) (Dk. 67 Kıvanç x), Ozan (x), Ömürcan (x)
ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ: Beycan (xxx) Deniz (xx), Mert (x) (Dk. 30 Metehan x), Volkan (xx), Yağızcan (xx), Bekir (x) (Dk. 69 Batuhan x), Miraç Can (xx), Furkan Tütüncü (x), Furkan Safi (xx), Ramazan (xx), Cemre (xxx) (Dk. 85 Yasin)
GOL: Dk. 44 (P) Cemre (Çankaya FK)
SARI KARTLAR: Mustafa Serkan, Emre, Ozan, Ömürcan, Ümit (Kızılcabölükspor) Furkan Tütüncü, Beycan (Çankaya FK)
KIRMIZI KART: Dk. 39 Furkan Tütüncü (Çankaya FK)Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 2020-21 sezonunun ilk haftasında Kızılcabölükspor evinde Çankaya Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibin golünü 44'üncü dakikada penaltıdan Cemre kaydetti. Çankaya FK, 39'uncu dakikada Furkan Tütüncü'nün ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi nedeniyle maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadı. Bu sonuçla Başkent ekibi sezona 3 puanla başlarken, Kızılcabölükspor ilk haftayı puansız kapattı.15'inci dakikada maçın ilk etkili atağı Kızılcabölükspor'dan geldi. Mustafa'nın ceza sahası içine kullandığı serbest vuruşta Ozan kafayı vurdu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
36'ncı dakikada gelişen Çankaya FK atağında ceza sahası içinde yaşanan karambolde top Bekir´in önünde kaldı. Bekir'in yakın mesafeden sert vuruşta top, üstten auta gitti.
39'uncu dakikada, Çankaya FK'da Furkan, rakibine yaptığı müdahale sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
44'üncü dakikada Emre'nin ceza sahası içinde Ramazan'a müdahalesinin ardından maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cemre meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
57'nci dakikada sol kanattan bindiren Mustafa'nın ceza sahasına ortasında ön direkte Semih Mustafa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak savunmaya da çarparak kornere gitti.
71'inci dakikada Berkan'ın yaklaşık 35 metreden çok sert vuruşunda kaleci Beycan topu güçlükle kornere tokatladı.
90'ıncı dakikada sağ kanattan bindiren Ömürcan'ın arka direğe ortasında bomboş pozisyondaki Kıvanç'ın vuruşunu kaleci Beycan kornere çeldi. 
Karşılaşma bu skorla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-09-20 18:29:43

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