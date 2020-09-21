Ceset sordular yaralı bile bulamadılar Polisi arayıp 'Ölümlü kaza yaptım' diyerek kendini ihbar etti

Denizli’de, seyir halinde olan otomobil takip mesafesini korumayarak öndeki araca arkasından çarparak kaza yaptı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak çarptığı kişinin öldüğünü söyledi. Kaza yerine gelen ilk polis ekibi, kazanın maddi hasarlı olduğunu öğrenince şok oldu.

Kaza, Pamukkale ilçesi Cankurtaran mahallesi Şahin Tepesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cankurtaran’dan Denizli istikametine gelen 20 FF 212 plakalı araç sürücüsü 20 BG 012 plakalı araçla olan takip mesafesini koruyamayarak sürücünün ani fren yapması sonrası arkasından çarparak kaza yaptı. Kazada şoka uğrayan sürücü 112 Acil çağrı merkezini arayarak, panikle çarptığı kişinin öldüğünü söyledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekibi gördüğü manzara sonrası kazanın sadece maddi hasarlı olduğu ve sürücünün ayakta olduğunu görünce şoka uğradı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücüyü olay yerinde sakinleştirdikten sonra müdahale ederek durumlarının iyi olduğunu belirtti.

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