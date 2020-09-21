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Başkan Zolan üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi Başkan Zolan: "Ali Marım Bulvarı muhteşem olacak"

İHA

Başkan Zolan üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi Başkan Zolan: "Ali Marım Bulvarı muhteşem olacak"

Denizli'nin önemli trafik noktalarından biri olan Ali Marım Bulvarı’nda başlanılan çalışma kapsamında, Ali Marım Bulvarı, Hasan Gönüllü Bulvarı, Başkarcı Yolu ve Göveçlik Yolu kesişimin de yapılan yeni kavşak düzenlemesini inceleyen Başkan Zolan, "Ali Marım Bulvarı muhteşem olacak" dedi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin önemli trafik arterlerinden biri olan Ali Marım Bulvarı’nda başladıkları çalışma kapsamında, bölgede incelemede bulundu. Çalışanlarla sohbet edip kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, Denizli'nin ana arterlerinden ve en önemli ulaşım hatlarından birisinde olduklarını ifade etti. Çalışmanın Ali Marım Bulvarı, Hasan Gönüllü Bulvarı, Başkarcı Yolu olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi ile Göveçlik Yolu kesişimin de olduğunu belirten Başkan Osman Zolan, "Trafik akışının daha seri olması, can güvenliği ve konforlu bir geçiş sağlamak adına sürücü pisti olarak da kullanılan Ali Marım Bulvarı’nda bir çalışma yapıyorduk. Akışın daha seri ve güvenli olması adına bu kavşağımızda da bir çalışma yapalım istedik. Çünkü bu bölge şehrimiz için önemli kavşak noktalarından birisi" dedi
"Denizlimiz her geçen gün daha da güzelleşiyor"
Alim Marım Bulvarının daha güzel olduğunu belirten Başkan Zolan sözlerine şöyle devam etti: "Çalışmalarımızı zaman zaman gelip burada inceliyoruz. İnşallah kısa zamanda hizmete almayı ve vatandaşlarımızın konforu, rahatlığı ve güvenliği yaşamalarını arzu ediyoruz. Ali Marım Bulvarı muhteşem olacak. Denizlimiz her geçen gün daha da güzelleşiyor. İnsanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Bu noktada bir ihtiyacı daha karşılamak ve Denizlimizin ulaşım noktasındaki sorunlarını çözmek noktasındaki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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