Denizli’de 655 farklı asayiş olayında 372 şüpheli gözaltına alındı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 hafta içerisinde 22 bin 53 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 77 şahıs yakalanırken, 655 farklı asayiş olayında ise 372 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli’de polis ekipleri tarafından 14 ile 20 Eylül2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 22 bin 53 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 77 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 75 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 50’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 9 adet fişek, 1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet kesici delici alet, 1 adet duvar ve taş kırıcı matkap, 2 adet şarjlı matkap, 1 adet telefon ve 8 adet sim kart ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 655 farklı asayiş olayında ise 372 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahıslardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

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