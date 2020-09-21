Kahvehanede oyun oynayan 23 şahsa 20 bin 700 TL para cezası Kumar oynayanlara ve yer sağlayanlara adli ve idari işlem gerçekleştirildi Denizli’de 520 farklı adres denetlenerek operasyon düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahvehanede oyun oynayan 23 şahsa 20 bin 700 TL para cezası Kumar oynayanlara ve yer sağlayanlara adli ve idari işlem gerçekleştirildi Denizli’de 520 farklı adres denetlenerek operasyon düzenlendi

İHA

Kahvehanede oyun oynayan 23 şahsa 20 bin 700 TL para cezası Kumar oynayanlara ve yer sağlayanlara adli ve idari işlem gerçekleştirildi Denizli’de 520 farklı adres denetlenerek operasyon düzenlendi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son geçtiğimiz hafta içerisinde yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 520 adres kontrolü gerçekleştirdi. Kontrollerde korona virüs tedbirleri dolayısıyla para cezası işlemi gerçekleştirilirken, fuhuş olayına karışan şahıslar hakkında işlem gerçekleştirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri 14 ile 20 Eylül 2020 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 520 farklı adresi kontrol etti. Kontrollerde ve yapılan operasyonlarda bir adreste fuhuş yaptığı tespit edilen 3 kişiye 3 bin 160 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca 1 kadının eskortluk yaptığı ve buna yer temini sağladığı tespit edilen 1 erkek şahıs ise işlem yapılmak üzere emniyete sevk edildi.

Kahvehanede kuralları ihlal eden 23 kişiye para cezası
Emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 6 kahvehanede 23 şahsın maskesiz olarak sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve kuralları ihlal ederek oyun oynadıkları tespit edilerek toplamda 20 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca başka bir kahvehanede ise 2 şahsın sigara içtikleri tespit edilerek toplamda 760 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerde 1 kahvehaneye ise ruhsatsız faaliyet göstermekten dolayı belediye ekipleri tarafından 392 TL idari para cezası kesildi.

Kumar oynayanlara ve yer sağlayanlara idari para cezası kesildi
Korona virüs tedbirlerine uymayarak 2 adreste düzenlenen operasyonda kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 8 kişiye toplamda 9 bin 800 TL idari para cezası uygulanırken, masa üzerinde bulunan 490 TL’ye ise el konuldu. Ayrıca adreslerde bulunan 12 kişiye maskesiz oturduklarından dolayı tutanak tutuldu. Yer ve imkan sağlayan 2 şahıs ise adli işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, gerçekleştirilen denetimlerde dernek içerisinde sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 2 dernek lokalinde kağıt oynandığı, 1 dernek lokalinde ise yabancı uyruklu kadın çalıştırıldığı, SGK bildiriminin yapılmadığı tespit edilerek polis ekipleri ve yetkililer tarafından işlem gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli emniyetinden uyuşturucu tacirlerine operasyon: 19 gözaltı, 10 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli emniyetinden uyuşturucu tacirlerine ...
Denizli’de 570 litre şarap ele geçirildi Denizli’de kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli’de 570 litre şarap ele geçirildi Denizli’de ...
Aranan kaçakçı Denizli’de yakalandı Denizli’de ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Aranan kaçakçı Denizli’de yakalandı Denizli’de ...
Denizli’de bir hafta içerisinde 104 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli’de bir hafta içerisinde 104 trafik kazası ...
Denizli’de bir haftada maske takmayanlara 666 bin TL cezai işlem uygulandı Denizli’de maske takmayan 740 vatandaşa 666 bin TL ceza
YEREL HABERLER Denizli’de bir haftada maske takmayanlara 666 bin TL ...
Denizli’de 655 farklı asayiş olayında 372 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Denizli’de 655 farklı asayiş olayında 372 şüpheli ...
Denizli’de kaçakçılara darbe Kaçakçılar Denizli emniyetinden kaçamadı
YEREL HABERLER Denizli’de kaçakçılara darbe Kaçakçılar Denizli ...
Uzun bir aradan sonra ilk ders zili çaldı Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar için ilk ders zili çaldı
YEREL HABERLER Uzun bir aradan sonra ilk ders zili çaldı Okul öncesi ...
CHP İl Başkanı Çavuşoğlu karantinaya alındı
YEREL HABERLER CHP İl Başkanı Çavuşoğlu karantinaya alındı
Başkan Zolan üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi Başkan Zolan: "Ali Marım Bulvarı muhteşem olacak"
YEREL HABERLER Başkan Zolan üst yapı çalışmalarını yerinde ...
Denizlili vatandaşlar yeniden kısıtlama istiyor
YEREL HABERLER Denizlili vatandaşlar yeniden kısıtlama istiyor
Denizli 27 ülkedeki 58 ayrı kent ile dünya şampiyonu olmak için mücadele ediyor Denizli, dünya kentleri ile yarışıyor Sosyal medyada #WeLoveDenizli Rüzgarı Esiyor Başkan Zolan: “Şehrimiz inşallah dünya şampiyonu da olur”
YEREL HABERLER Denizli 27 ülkedeki 58 ayrı kent ile dünya şampiyonu ...
İŞKUR’dan kadınlara online eğitim
YEREL HABERLER İŞKUR’dan kadınlara online eğitim
Denizlispor'da hedef Fernandao
YEREL HABERLER Denizlispor'da hedef Fernandao
Çameli'ndan Kaymakam Özay’a veda Kaymakam Özay’a plaket verildi
YEREL HABERLER Çameli'ndan Kaymakam Özay’a veda Kaymakam Özay’a ...
Denizlispor’un yeni transferi Varela sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Denizlispor’un yeni transferi Varela sağlık ...
Ceset sordular yaralı bile bulamadılar Polisi arayıp 'Ölümlü kaza yaptım' diyerek kendini ihbar etti
YEREL HABERLER Ceset sordular yaralı bile bulamadılar Polisi arayıp ...
Türkmen çocuklara kırtasiye yardımı
YEREL HABERLER Türkmen çocuklara kırtasiye yardımı
Pamukkale'de turizmciler gelecekten umutlu
YEREL HABERLER Pamukkale'de turizmciler gelecekten umutlu
Merkezefendi Belediyesinde HES kodu uygulaması başlatıldı Kamu kurum ve kuruluşlarına vatandaşlar HES kodu ile giriş yapacak Başkan Doğan: “Tüm tesislerimizde ‘HES Kodu’ sorgulamasını başlatıyoruz”
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesinde HES kodu uygulaması ...
Samanlıkta çıkan yangın korkuttu! Mahalle bir anda yükselen dumanlar panik oluşturdu
YEREL HABERLER Samanlıkta çıkan yangın korkuttu! Mahalle bir anda ...
Yağış kazayı beraberinde getirdi: 1’i ağır 3 yaralı Aynı araçtaki aile kaza yaptı: 1’i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Yağış kazayı beraberinde getirdi: 1’i ağır 3 ...
Gençleri uyuşturucuya alıştıran 'Zeliş', piknik yaparken JASAT'a yakalandı Uyuşturucu baronu kadın ve ailesinin 128 suç dosyası duyanları hayrete düşürdü
YEREL HABERLER Gençleri uyuşturucuya alıştıran 'Zeliş', piknik ...
Kızılcabölükspor - Çankaya FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor - Çankaya FK (FOTOĞRAFLAR)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X