Pamukkale Belediyesinin kurs başvuruları başladı Pamukkale Belediyesinin kış dönemi başlıyor

Pamukkale Belediyesinin, ilçe genelinde yaşayan her kesimden vatandaşlara yönelik olarak düzenlediği kursların kış dönemi için başvuruları başladı.



Pamukkale Belediyesi, “Pamukkale’de Kurs Zamanı” adıyla gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor. Halkın her kesiminden yoğun ilgi gören kursların kış dönemi için kayıtları başladı. Korona virüs pandemisi nedeniyle www.pamukkale.bel.tr adresinden yapılacak olan başvurular 2 Ekim 2020 Cuma günü sona erecek. “Pamukkale’de Kurs Zamanı” başlığıyla gerçekleşecek ve 15 branşta 30 farklı noktada planlanan kurslara 18 ile 60 yaşa arasında vatandaşlar katılabilecek.



Yabancı dil kursu ilgi görüyor

Pamukkale Belediyesi’nin en çok ilgi gören dalları arasında yabancı dil kursları yer alıyor. Bu nedenle İngilizce A1 başlangıç ve A2 orta seviye kurslarının yanında, yine aynı kategorilerde Almanca kursları açılacak. Pamukkale Belediyesi kursları arasında diksiyon ve işaret dili ile ebru, halk oyunları, ahşap boyama, bağlama ve tenis yer alıyor.



El işleri kursları yapılacak

Pamukkale Belediyesi tarafından açılan kurslarda en çok talep gören branş el işleri oluyor. Kış döneminde el sanatları branşında, biçkidikiş, iğne oyası, el nakışları ile takı tasarım, keçe, kokulu taş, seramik, cam boyama ve nikah şekeri yapma çalışmaları yer alıyor. Ayrıca ipek böceği el ürünü çiçek yapımı, seramik porselen çiçek yapımı, kağıt rolyef ve kağıt oyma sanatı gibi dallarda da kurslar açılacak. Giyim teknolojileri konusunda da sınıflar açılırken, engellilere yönelik takı tasarım, ahşap boyama, keçe, kokulu taş, seramik, cam boyama ve nikah şekeri yapma kursları da verilecek. Bu kurslar hafta içi ve hafta sonu olarak planlanırken, kurslar Pamukkale Belediyesi’nin Atatürk Caddesi’ndeki ek hizmet binasında gerçekleşecek. Kurslarda maske, mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak çalışmalar yapılırken, sınıflarda dezenfekte işlemleri de yapılacak.



“Tüm halkımızı davet ediyorum”

Halkın her kesiminin ilgisini çekecek konularda kurslar açtıklarını söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Kış dönemi için hazırlıklarımızı tamamladık. 15 farklı branşta 30 noktada halkımızın katılabileceği kurslarımız olacak. Bununla ilgili www.pamukkale.bel.tr adresinde girerek hangi konuyla ilgili kursa yazılmak isteniyorsa kayıt yaptırılabilecek. Kurslarımız sadece şehir merkezinde değil Fatih, Dokuzkavaklar, Pınarkent, Hürriyet, Akköy, Kervansaray, Çamlık, Asmalıevler ve Deliktaş mahallelerinde de açılacak. Tüm halkımızı korona virüs önlemlerinin alındığı sınıflarda yapılacak olan kurslara katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

