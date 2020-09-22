Merkezefendi lige bileniyor



DENİZLİ, (DHA)Türkiye Basketbol Ligi'nden ING Basketbol Süper Ligi'ne alınma hayali gerçekleşmeyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, lig ve sezon öncesi oynanacak Federasyon Kupası'na şampiyonluk hedefiyle hazırlanıyor. Denizli Basket'te Asbaşkan Gökhan Gökşin, 2020-2021 sezonunun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah zevkli, çekişmeli ama hepsinden önemlisi sağlıklı bir sezon olur" dedi.

Asbaşkan Gökşin, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF), Tahkim Kurulu'na yaptıkları başvuru sonrası tanının ek başvuru sürecinin sonunda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u Süper Lig'e almasını değerlendirerek, "Alınan kararın basketbol camiasına hayırlı olmasını diliyoruz. Geçen sezonlarda içeride ve dışarıda Fethiye'ye karşı başarılı sonuçlar almıştık. Seneye Süper Lig'de kalmaları halinde tekrar kendileriyle karşılaşmak isteriz" diye konuştu.

YÖNETİM GURURLU

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket yönetimi olarak gururlu olduklarını dile getiren Gökhan Gökşin, "Sayemizde Avrupa'nın önde gelen basketbol liglerinden olan ING Basketbol Süper Lig'i eksik takımla oynamayacak. Ligimizin ve Basketbol Federasyonu'nun itibar kaybına uğramasına engel olduk. Yeni sezon tekrardan hepimize hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Denizli

2020-09-22 13:29:17



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