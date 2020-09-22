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Yeni stadın adı bile fiyatların katlanmasına yetti Stadyum projesinin açıklanmasının ardından bir anda o bölgeye yöneldi.

İHA

Yeni stadın adı bile fiyatların katlanmasına yetti Stadyum projesinin açıklanmasının ardından bir anda o bölgeye yöneldi.

Denizli’nin yeni stat projesi bölgede gayrimenkul fiyatlarının ikiye katlanmasına neden oldu. Stadyum projesinin açıklanmasının ardından bir anda yatırımcıların bölgeye yönelmesiyle, konut fiyatlarında bir anda yüzde 40'e varan artışlar yaşandı.
Yıllar içerisinde kent merkezinin içerisinde kalan Atatürk Stadı, Denizlispor’un Süper Lig’de boy göstermesiyle birlikte trafik hem de kapasite olarak ihtiyaçları karşılamamaya başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin meclis toplantısında onaylanan projenin yeri ise belli oldu. Kayalar Mahallesi’ndeki yeni stat alanı İzmir Bulvarı’na 600 metre uzaklıkta Üçler Bölgesi ve Ali Marım Bulvarı’na uzanan 50 metre genişliğindeki yolun bitişiğinde yer alıyor. Yeni stat günümüz teknolojisi ile dizayn edilecek. Yeni stat projesinin yerinin onaylanmasının ardından bölgede hareketlilik başladı. Bölgede bulunan gayrimenkullerin fiyatının neredeyse ikiye katlanmasını sağladı. Yeni stadın yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı sosyal tesis ve Denizli Sanayi Odası ek hizmet binasının da bölgede yapılacağı öğrenilmesi bölgeyi ayrıca cazibe merkezi haline gelmesini sağladı.

“Telaffuz edilmesi bile tüm bölgelerde hareketliliğe sebep oluyor”
Bölgedeki fiyatların bir anda fırladığını belirten gayrimenkul yatırım uzmanı Emre Kalfa, “Her an gibi bir yapının veya tesisin yapılmasının telaffuz edilmesi bile tüm bölgelerde hareketliliğe sebep oluyor. Karahasanlı ve Hacıeyüplü Mahalle bölgesinde de yeni stadyum ve emniyet müdürlüğünün yapılacak olmasının planlanması, alanın belirlenmesi ile bu söylentilerin bile kamuoyunda yer alması öncelikle arsaların çok ciddi anlamda fiyatlarını bir anda sıçratmış durumdadır. O bölgede ki daire fiyatları da geçtiğimiz günlerdeki kredi faiz oranlarında, düşük oranda olması dolayısı ile bu kampanyanın ardından şimdilerde ise yükselmiş olmasına rağmen bu söylentiler, planlamaların açıklanmasının ardından da daire fiyatları da çok hızlı bir şekilde yükselişe geçtiğini söyleyebilirim. 300 metrekare konutlarda yüzde 40’a varan fiyat artışı oldu. Bölgenin coğrafi yapısı açısından da tam bir geçiş sebebi olması sebebiyle stadyumunda o bölgeye çok ciddi anlamda cari ve konut anlamında ciddi etkilerin olacağını düşünüyoruz. Şimdiden planlanan stadyum alanın açıklanması şimdiden fiyatları yükseltmeye başladı. Yaklaşık 250, 300 metrekarede bulunan konut alanı metrekare fiyatları bin lirayken bir anda yüzde 30 ile 40’larda prim yaptı. Tabi yatırımcılarda stadyum projesinin açıklanmasının ardından bir anda o bölgeye yöneldiler. Bizde gelen taleplerden dolayı bizde daha iyi bir şekilde anlıyoruz” diye konuştu.

“Yatırım yapacak olan insanlarda o bölgede arsa aldıklarında ciddi manada kar elde edecek”
Stadın bölgeye hareket katacağını ifade eden Kalfa, “Stadyumun olması bölgeye çok ciddi hareket katar. Bu tarz stadyum organizesi ve spor kompleksinin bulunduğu coğrafyayı maddi manevi etkileyen kompleksler. Oradaki popülasyonu çok ciddi manada etkileyeceğini düşünüyorum. Özellikle iş yerleri anlamında. Stadyumun etrafındaki kafeteryalar, restoranlar, eğlence alanları gibi aktiviteler söz konusu olacaktır. Bunlar tabi ki mevcut arsaların zemin katlarında konuşlandırılacak. Bunlarda malum fiyatları olumlu etkiliyor ve yükselişe doğru olacak. Yatırım yapacak olan insanlarda o bölgede arsa aldıklarında ciddi manada kar elde edecek” şeklinde konuştu.

“Arsalarda artış olur ve evlerde talep oluşturur”
Yeni stat projesinin hemen yanı başında yatırımları bulunan Simpaş Denizli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Derya Baltalı, “Yeni yapılacak şehir hastanesi, emniyet kampüsü, stadyum ve sanayi odası binası da bize yakın noktadadır. Herkes bugünden sonra hastaneye ve Emniyet Müdürlüğü’ne daha yakın olduğu adres olan bölgelere ve stadyumun yakın olduğu bir site gibi ifadeler olan yerde yaşamayı çok ister. Bunların etkisi, bundan önceki de birçok şehirde veya şehrimizin çeşitli rotasyonlarında o bölgeye giden herhangi bir devlet hizmetinin yanında kendini gösterir. Arsalarda artış olur ve evlerde talep oluşturur” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018'de gerçekleştirdiği Denizli ziyaretinde “Denizli’nin şanına uygun yeni bir stat yapıyoruz. Bunun karşılığında Denizlispor’u Süper Lig’de görmek istiyoruz. Eski stadı da Millet Bahçesi haline getiriyoruz” diyerek müjdeyi vermişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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