Denizlispor, Antalyaspor hazırlıklarına başladı

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Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.



Haluk Ulusoy Tesislerinde Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti.



Denizlispor dar alanda yapılan çift kale maç ile bugünkü çalışmalarını sonlandırdı.

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