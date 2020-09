Okul kütüphanesine binden fazla kitap bağışlandı

Pamukkale Belediyesi, Zümrütevler Ortaokulu’nun yeni oluşturduğu kütüphaneye binden fazla kitap bağışlandı.

Kitapları raflara kendi elleriyle dizen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale Belediyesi olarak eğitime, öğrenciye ve insana dokunan her türlü projeyle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Eğitim konusunda önemli çalışmalara imza atan Pamukkale Belediyesi, örnek bir uygulamada daha yer aldı. İlçenin öğrenci yoğunluğu fazla olan okullarından Zümrütevler Muhtarı Recep Aksoy, Zümrütevler Ortaokulu Müdürü Mehmet Vaybil ve Okul Aile Birliği Başkanı Sevil Bağ, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’yi ziyaret ederek, okulda kütüphane oluşturacaklarını ve kitaplara ihtiyaçları olduğunu bildirdi. Bu konuda adım atan Başkan Örki, kütüphane için gerekli olan biden fazla kitabı Zümrütevler Ortaokulu kütüphanesine bağışladı. Başkan Örki, kitapların bulunduğu kutuyu kendi taşıyarak kütüphanenin raflarına kendi elleriyle dizdi. Öğrencilerin de yardımı ile okulun kütüphanesinin rafları kitaplarla doldu. Ayrıca Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Zümrütevler Ortaokulu’nun sınıflarını gezerken, müzik odasında gitar çaldı.



“Eğitim için her şeyi yaparız”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, okulların eğitime başladığı günlerde kütüphanenin kitaplarla doldurulduğunu ifade ederek Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Korona virüs nedeniyle eğitim öğretim dönemi buruk başladı. Alınan tedbirlerle korona virüsü yenerek normal yaşamımıza dönmeyi umuyoruz. Zümrütevler Ortaokulu’nda kütüphane oluşturulmak istendiği bize ilgililer tarafından iletildi. Bizden destek istendi. Biz de seve seve bunu kabul ettik. Okulumuzun çalışkan başarılı idarecileri, velileri elbirliğiyle güzel bir odayı ortaya çıkarmışlar. Biz de belediyemizce kitapları buraya kendi ellerimizle yerleştirdik. Kütüphanemiz hayırlı olsun. Pamukkale Belediyesi olarak bundan sonra da eğitime dokunan, öğrenciye dokunan, insana dokunan her türlü projeyle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

