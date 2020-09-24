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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kask takmayan motosiklet sürücüsü ölümden döndü

İHA

Kask takmayan motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Denizli’de kask takmayan ve süratli olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü olaya giden polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet ile birlikte sürüklenen sürücüsü kafasını yere vurarak yaralandı.
Olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü 20 BLM 14 plakalı motosikleti ile seyir halinde iken ihbar üzerine olay yerine giden polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü ve motosikleti sürüklenirken çarpmanın etkisi ile kafasını yere vuran sürücü yaralandı. Kask kullanmadan seyir eden motosiklet sürücüsü kafasından yaralanırken, ilk incelemelere göre yaklaşık 25 metrelik fren izi tespit edildi. Kazaya karışan polis ekipleri bir yandan yaralanan sürücüye ilk yardım müdahalesinde bulunurken bir yandan sağlık ekiplerine ihbarda bulunduğu öğrenildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundukları şahsı Pamukkale Üniversite Hastanesine kaldırırdı. Ayrıca kask takmaması sebebiyle ölümden dönen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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