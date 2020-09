Lise ve ortaokul öğrencilerine eğitim yardımı Eğitim yardımı başvuruları devam ediyor

Pamukkale Belediyesi’nin 20202021 eğitim öğretim döneminde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına vereceği Eğitim Yardımı başvuruları devam ediyor. Ortaokul ve lise çağındaki toplam 2 bin 500 öğrenciye verilecek yardıma başvurular www.pamukkale.bel.tr adresinden yapılacağı belirtildi.

Pamukkale Belediyesi’nin eğitim konusundaki en önemli çalışmalarından olan eğitim yardımı desteği için başvurular sürüyor. Bin 500 ortaokul öğrencisine aylık 90 TL, bin lise öğrencisine de aylık 115 TL eğitim yardımı 8 ay boyunca ödenecek. 20202021 eğitimöğretim döneminde uygulanacak olan eğitim yardımı ile ilgili başvurular alınmaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesi’nin eğitim yardımı başvuruları internet üzerinden yapılırken www.pamukkale.bel.tr adresindeki Eğitim Yardımı başvuru linki tıklanarak şartlar dikkatlice okunup, 27 Eylül 2020 Pazar günü 23.59’a kadar başvuru yapılabilecektir. Başvuru sonrası, ilk değerlendirme sonunda eğitim yardımı almaya hak kazanan adaylara mesaj yoluyla bilgi verilecek. Adayların vatandaşlık numaralarının son rakamına göre zaman dilimi belirlenerek gerekli evrak işlemleri Pamukkale Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.

“27 Eylül Pazar günü son gün”

Başvurularda vatandaşların geç kalmaması gerektiğini söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Biz her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim yardımı yapacağız. Bununla ilgili başvuru sürecimiz devam ediyor. Korona virüs nedeniyle başvurular internet üzerinden yapılabiliyor. Başvuru süresi 27 Eylül Pazar günü 23.59’a kadar. Ancak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ortaokul ve lise çağındaki öğrencileri ile ilgili olarak bu zamanı beklemeden başvurularını bir an önce yapmalarını öneriyoruz. Pamukkale Belediyesi her konuda olduğu gibi eğitim konusunda da vatandaşlarının yanındadır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.