Kırık kol ameliyatının ardından uyanamayan minik Miray, yaşamını yitirdi



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, 11 gün önce parkta oynarken düşmesi sonucu sol kolu kırılan ve kaldırıldığı özel hastanede ameliyata alınan ancak yoğun bakımda uyanamayınca Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 7 yaşındaki Miray Tokdemir, bugün yaşamını yitirdi. Özel hastanedeki ameliyat için yapılan narkoz nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen Miray'ın, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Acıpayam ilçesinin kırsal Yassıhöyük Mahallesi'nde yaşayan dedesinin yanına giden Miray Tokdemir, 13 Eylül'de parkta oynarken, düşüp sol kolunu kırdı. Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Miray Tokdemir, yapılan ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. Yoğun bakım ünitesinde ameliyattan iki gün geçmesine rağmen uyanmayan Tokdemir, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada da yoğun bakıma alınan küçük kız, doktorların müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi. Ameliyatta verilen narkoz nedeniyle yaşamını yitirdiği ileri sürülen Miray Tokdemir'in kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. Tokdemir'in Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda alınan doku örneği ileri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Miray Tokdemir, bugün Acıpayam Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi. Acıpayam Belediyesi'nde işçi olarak çalışan baba Mehmet Ali Tokdemir kızının ölümüyle ilgili Cumhuriyet Savcılığı´na suç duyurusunda bulunacağını belirtti.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Acıpayam Ramazan ÇETİN

2020-09-24 18:37:06



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