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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Temas ettiği kişileri söylemeyene 3 aydan iki yıla kadar hapis

İHA

Temas ettiği kişileri söylemeyene 3 aydan iki yıla kadar hapis

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine göre, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında korona virüs tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı.
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs tanısı konmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermelerinin son derece önem taşıdığını belirtilmiştir. Türk Ceza Kanununun 206’ncı maddesinde yer alan bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı Korona virüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında, her ne sebeple olursa olsun temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi, bilgi verirken gerçekte temaslı olmadığı kişileri temaslı kişiler gibi bildirmek suretiyle eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bildirimlere ilişkin bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206’ncı maddesi gereğince işlem tesis edilmesine karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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