Denizli tek yürek "#WeLoveDenizli" diyor Denizli, dünya şampiyonu olmak için yarışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli tek yürek "#WeLoveDenizli" diyor Denizli, dünya şampiyonu olmak için yarışıyor

İHA

Denizli tek yürek "#WeLoveDenizli" diyor Denizli, dünya şampiyonu olmak için yarışıyor

Denizli, Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda Türkiye Şampiyonu olan Büyükşehir Belediyesinin dünya şampiyonu olması için tek yürek oldu. Yüzbinlerce vatandaş ile birlikte şehrin ileri gelenleri, kamu kurumları, STK'lar, işadamları, siyasiler, turizmciler ve sosyal medya grupları şehirleri için #WeLoveDenizli etiketi ve https://welovecities.org/tr/denizli/ adresinden oy kullanıyor.
Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından düzenlenen Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda Türkiye Şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Paris, Mexico City, Los Angeles, Manchester ve Jakarta gibi dünyanın önde gelen 58 kenti arasında şampiyon olmak için yarışıyor. Sosyal medya oylaması ve online oylamada alınacak en çok oy ile belirlenecek yarışma için Denizlililer tek yürek oldu. Yarışmaya ilk günden itibaren yoğun ilgi gösteren yüzbinlerce vatandaş ile birlikte önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Milletvekilleri, Pamukkale Üniversitesi, ilçe belediyeleri ve ilçe belediye başkanları, Denizli Ticaret Borsası, Denizli Kent Konseyi ve birçok kamu kurum ve kuruluşları şehirleri için #WeLoveDenizli etiketi ile ve https://welovecities.org/tr/denizli/ sitesinden oy kullanmaya devam ediyor.
Spor camiası, turizmciler ve STK'lar Denizli'nin yanında
Denizliler, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin dünya kentleri ile yarışına büyük destek verirken, özellikle spor camiası, turizmciler ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu da oylarıyla kentlerine destek veriyor. Bu kapsamda Denizlispor, Denizli ASKF, Kızılcabölükspor, turizmciler ve birçok sivil toplum kuruluşu ile birlikte yüzbinlerce üyesi bulunan sosyal medya grupları #WeLoveDenizli etiketi ile şehirlerini dünya şampiyonu yapmak için çaba gösteriyor.

11 Ekim'e kadar her gün oy kullanılabiliyor
11 Ekim'e kadar sürecek yarışmada her gün birçok farklı platformda oy kullanabiliyor. Yarışmanın online oylaması https://welovecities.org/tr/denizli/ adresinden, sosyal medya oylaması ise Facebook, Twitter ve İnstagram hesaplarından yapılıyor. https://welovecities.org/tr/denizli/ adresindeki "Denizli İçin Oy Ver" sayfası ile Facebook, Twitter ve İnstagram hesaplarında da oy kullanabiliyor. Kullanıcıların her gün 1 kez olmak üzere sosyal medya hesaplarından #WeLoveDenizli etiketi kullanarak yapacağı paylaşımlar yine 1 oy yerine geçiyor.

Büyükşehir hesaplarını beğen, paylaş, yorum yap: 1 oy
Denizli Büyükşehir Belediyesinin kurumsal sosyal medya hesaplarında, #WeLoveDenizli etiketi ile yapacağı paylaşımlara yapılacak beğeni, paylaşım ve yorumlar da oy sayılıyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesinin kurumsal Facebook (denizlibuyuksehirbld) hesabından #WeLoveDenizli etiketi ile yapacağı paylaşıma gelen beğeni ve yorumlar; Twitter (denizlibld) hesabından #WeLoveDenizli etiketi ile yapacağı paylaşıma yapılan retweet’ler, İnstagram’da da yapılan repostlar oy olarak sayılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çameli’de pazarcılardan HES kodu alınmaya başladı Çameli’de HES kodu uygulaması
YEREL HABERLER Çameli’de pazarcılardan HES kodu alınmaya ...
‘Yeraltı çöp konteyneri’ pilot uygulaması başladı
YEREL HABERLER ‘Yeraltı çöp konteyneri’ pilot uygulaması başladı
PTT memurluğundan Türkiye'nin enerji devi patronluğuna
YEREL HABERLER PTT memurluğundan Türkiye'nin enerji devi ...
Temas ettiği kişileri söylemeyene 3 aydan iki yıla kadar hapis
YEREL HABERLER Temas ettiği kişileri söylemeyene 3 aydan iki yıla ...
Uzaktan eğitim için 2 bin tablet Pamukkale Belediyesinden 2 bin öğrenciye 2 bin tablet
YEREL HABERLER Uzaktan eğitim için 2 bin tablet Pamukkale ...
YÖK, Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevine son verdi YÖK: “Disiplin cezası nedeniyle Kanunen Rektörlük görevi sonlandı”
YEREL HABERLER YÖK, Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevine son verdi YÖK: ...
YÖK, Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevine son verdi YÖK: “Disiplin cezası nedeniyle Kanunen Rektörlük görevi sonlandı”
YEREL HABERLER YÖK, Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevine son verdi YÖK: ...
Kırık kol ameliyatının ardından uyanamayan minik Miray, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Kırık kol ameliyatının ardından uyanamayan minik ...
İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar desteği Uzaktan eğitimde erişim sıkıntısı yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilere destek Başkan Doğan: “İyilik Hareketi kapsamında yeni bir proje başlatıyoruz”
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar ...
Denizli tütün üretiminde zirvede Türkiye’de en çok tütün üretilen il Denizli oldu
YEREL HABERLER Denizli tütün üretiminde zirvede Türkiye’de en çok ...
Hastanede tedavi gören okul müdürü hayatını kaybetti Hastalığından dolayı hayatını kaybetti, öğrencileri ve yakınları tarafından defnedildi
YEREL HABERLER Hastanede tedavi gören okul müdürü hayatını ...
Horoz, Antalyaspor’a bileniyor Denizlispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Horoz, Antalyaspor’a bileniyor Denizlispor, ...
Kütüphaneye kitap bağışlayan Başkan Örki gitar çaldı
YEREL HABERLER Kütüphaneye kitap bağışlayan Başkan Örki gitar çaldı
Oteldeki ateş ölçere herkes temas edince kendisi üretti
YEREL HABERLER Oteldeki ateş ölçere herkes temas edince kendisi ...
Büyükşehir spor kursları kaldığı yerden devam ediyor Denizlililer 7'den 70'e spor yapmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir spor kursları kaldığı yerden devam ...
Olcay Şahan'dan Denizlispor'a icra takibi
YEREL HABERLER Olcay Şahan'dan Denizlispor'a icra takibi
Kadınlar otostopla bindikleri araçtaki engellinin 2 bin lirasını gasbetti
YEREL HABERLER Kadınlar otostopla bindikleri araçtaki engellinin 2 ...
Kızılcabölükspor'da Başkan Duran dertli
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor'da Başkan Duran dertli
Yol kenarındaki tuzağı JASAT timleri bozdu Film senaryosu gibi taktikle birçok kişiyi soydular
YEREL HABERLER Yol kenarındaki tuzağı JASAT timleri bozdu Film ...
Tedbirler arttırıldı, ilçede vaka kalmadı
YEREL HABERLER Tedbirler arttırıldı, ilçede vaka kalmadı
Lise ve ortaokul öğrencilerine eğitim yardımı Eğitim yardımı başvuruları devam ediyor
YEREL HABERLER Lise ve ortaokul öğrencilerine eğitim yardımı Eğitim ...
AK Parti Pamukkale Kadın Kollarında bayrak değişimi
YEREL HABERLER AK Parti Pamukkale Kadın Kollarında bayrak değişimi
Kask takmayan motosiklet sürücüsü ölümden döndü
YEREL HABERLER Kask takmayan motosiklet sürücüsü ölümden döndü
Prosinecki: “Bahanelerin arkasına sığınan bir hoca değilim” “10 kişiyle verilen mücadele gelecek haftalar için umut verici” “En iyi Denizlispor’u yansıtacağız”
YEREL HABERLER Prosinecki: “Bahanelerin arkasına sığınan bir hoca ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X