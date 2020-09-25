Jandarma timleri trafikte “Olmazsa Olmaz” eksiklikleri denetledi Jandarma denetimlerinde: “18 motosiklet, 12 traktör trafikten men edildi” Motosikletteki yolcular yüzde 45 kask kullanmamasından dolayı hayatını kaybediyor

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, sorumlu oldukları bölgelerde traktör ve motosiklet kazalarını en aza indirilmesi için özel denetim gerçekleştirdi. Bu kazalarda ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi için 18 ile 24 Eylül 2020 tarihleri arasında traktörlerde reflektör, flaşörlü lamba, koruma çerçevesi ve motosikletlilerde ise kask kontrolleri gerçekleştirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından sorumluluk bölgesindeki traktör ve motosiklet kazalarının, bu kazalardaki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi maksadıyla 18 ile 24 Eylül 2020 tarihlerinde bu araçlara yönelik özel denetim uyguladı. Traktörlerin denetiminde olmazsa olmaz olarak nitelendirilen arkadan görünmeyi sağlayan üçgen reflektörler, flaşörlü lamba, ve 2001 yılından sonra üretilen traktörlerde zorunlu olan, devrilme sırasında sürücünün traktörün altında kalmamasını engelleyen koruma çerçevesinin bulunup bulunmadığı denetlendi. Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinde ise kask takılı olup olmadığı kontrol edildi.



“18 motosiklet, 12 traktör trafikten men edildi”

Özellikle traktörlerin gece şartlarında görünmesini sağlayan reflektör ve flaşörlü lambanın takılmamasının başkalarının da canına mal olduğu belirtilerek, “Olmazsa Olmaz” eksikliklerin tespiti gerçekleştirildi ve uygulamayanlara ise ceza işlemi uygulandı. Bu kapsamda yapılan denetimlerde 31 motosiklet, 28 traktör sürücüsü hakkında cezai işlem uygulanırken, 18 motosiklet, 12 traktör trafikten men edildi.



Motosiklet kazalarında arkada oturan sürücülerin yüzde 45 kask kullanılmamasından ölüm meydana geliyor

2020 yılında Jandarma bölgelerinde meydana gelen ölümlü kazalardan 3’üne traktörlerin karıştığı, diğer 3 kazada ise sürücülerin devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi. 2001 yılından sonra üretilen traktörlerde can güvenliği için koruma çerçevesinin zorunlu olduğu, çiftçilerin ise ağaçlara takıldığı gerekçesiyle koruma çerçevesini indirdiği belirtildi. Motosiklet sürücülerinin veya arkalarında oturan yolcuların ise kazalarda yüzde 45 oranında kask kullanmadıklarından dolayı baş bölgesini sert zeminlere çarpmaları neticesinde ölümlerin meydana geldiği tespit edildi.



Kazaların ve yaşanan can kayıplarının azaltılması amacıyla bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten, Denizli İl Jandarma Komutanlığı traktör ve motosiklet sürücülerinin “Olmazsa Olmaz” eksiklikler ile yola çıkmamaları, aksi halde karşılaşacakları cezai yaptırımlar ile mağdur olabilecekleri belirtildi.

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