Sarayköy sosyal etkinlik merkezi, öğrenciler için kapılarını açtı Sarayköy Belediyesi’nden LGS ve YKS öğrencileri için titiz çalışma Sarayköy Belediyesi’nden LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler için etüt merkezinin kapılarını açtı

Korona virüs sebebiyle uzaktan eğitim alan öğrencilere bir destek de Sarayköy Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nden geldi. Sosyal Etkinlik Merkezi, LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler için 20202021 eğitim öğretim yılına başladı.

Sarayköylü öğrenciler etüt merkezi haline gelen Sarayköy Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi, yeni tip korona virüs salgını sebebiyle okullarına gidemeyen öğrencilere destek olmak için kapılarını açtı. Sosyal Etkinlik Merkezi, kontrollü sosyal hayat koşullarına göre tüm önlemleri alarak ve sosyal mesafe sınırları belirlenerek hazırlanan sınıflarda Liselere Geçiş Sınavı’na(LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilerle 20202021 eğitim öğretim yılına başladı.

Öğrencileri ilk ders günü ziyaret eden Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, “Sarayköy'ümüzde kültürel, sosyal ve bilim adına birçok projeyi hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak hizmetlerimiz de oldu. Projelerimiz arasında değerlendirme yapmak gerekirse benim için ilk sırada yer alan projemiz eğitim hizmetlerimizdir. Çünkü ilçemizin, şehrimizin ve ülkemizin geleceği bugünün gençleridir. Gençlerimizin eğitim alarak çıktıkları hayat yolunda sorgulayıcı, araştırmacı ve yenilikçi olmaları ülkemizin başarısını üstlere çıkartacaktır. Gençlerimizin eğitim hayatlarına destek olmak bizleri gururlandırıyor. Gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ziyaret ettiği sınıfların tahtasına telefon numarasını yazan Başkan Özbaş, öğrencilerin taleplerinde ve sorularında her zaman kendisini aramasını istedi.

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