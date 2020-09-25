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Çameli’de ceviz ve fasulye fiyatları belli oldu Çameli’de ceviz ve fasulye için Fiyat Belirleme Komisyonu Toplantısı yapıldı

İHA

Türkiye'nin en kaliteli ceviz ve fasulyesinin yetiştiği yerlerinden birisi olan Denizli'nin Çameli ilçesinde, 2020 yılının satış fiyatları belli oldu.

Çameli’de ceviz ve fasulye fiyatları belli oldu Çameli’de ceviz ve fasulye için Fiyat Belirleme Komisyonu Toplantısı yapıldı

Türkiye’nin en kaliteli ceviz ve fasulyesinin yetiştiği yerlerinden birisi olan Denizli’nin Çameli ilçesinde, 2020 yılının satış fiyatları belli oldu.
Denizli’nin Çameli ilçesinde, 2020 yılı ceviz ve fasulye Fiyat Belirleme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, ceviz ve fasulyenin 2020 yılı satış fiyatları belirlendi. Komisyonda, yeşil kabuklu chandler cevizin kilogramının 5 lira ile 7 lira arasında, kuru kabuklu chandler cevizin 25 lira ile 30 lira arasında, kuru kabuklu yerli cevizin 20 lira ile 35 lira arasında, coğrafi işaretli Çameli fasulyesinin ise 15 lira ile 20 lira arasında satılmasına karar verildi.
Komisyon üyeleri, belirlenen fiyatlarının üreticilere ve çiftçilere hayırlı olmasını temenni etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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