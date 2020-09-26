Denizlispor dış sahada gülemiyor

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'de pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak Yukatel Denizlispor'un geçen sezonun 15'inci haftasından bu yana dış sahada yüzü gülmedi. Son olarak Trabzonspor'u Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 2-1 yenen yeşil-siyahlılar ardından gurbette oynadığı 10 maçta 3 puana ulaşamadı. Bu periyotta 6 mağlubiyet, 4 beraberlik alan Denizlispor başarısız bir tablo çizdi.

Trabzonspor maçının ardından 2019-2020'de Galatasaray, Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ve Antalyaspor'a yenilen Ege ekibi, Ankaragücü, İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'la berabere kaldı. Denizlispor bu sezonun ilk haftasında ise Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'ye 5-1'lik skorla boyun eğdi. Teknik direktör Robert Prosinecki, Antalyaspor deplasmanından istedikleri sonucu alarak çıkışa geçeceklerini dile getirdi. Denizlispor'da geçen hafta Trabzonspor maçında kırmızı kart gören forvet Hadi Sacko, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek. DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2020-09-26 12:42:50



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