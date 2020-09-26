Küçük Miray'ın ölümüne adli ve idari soruşturma



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde parkta oynarken kolu kırılan, kaldırıldığı özel hastanede yapılan ameliyat sonrası 12 günlük yaşam savaşını kaybeden Miray Tokdemir'in (6) ölümüyle ilgili hem idari ve hem de adli soruşturma başlatıldı.

Acıpayam ilçesinde 11 Eylül'de parkta oynarken düşerek sol kolunu kıran Mehmet Ali ve Vildan Tokdemir çiftinin kızları Miray Tokdemir, Denizli'de kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan ameliyat sonrası yoğum bakıma alındı. Küçük kız yoğun bakımda uyanmayınca Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Miray Tokdemir, burada yapılan müdahaleye rağmen 12 günlük sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti. Acılı aile, ihmal iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'AMELİYAT KIYAFETİNİ GİYİNCE `ANNE ÇOK GÜZEL OLDUM´ DEDİ'

Baba Mehmet Ali Tokdemir ile Anne Vildan Tokdemir, "Kızımız ameliyat elbisesini giydiğinde, 'Anne çok güzel oldum' dedi. Ameliyata güle oynaya girdi. İçim yanıyor. Odasında elbiselerini kokluyorum. Sorumlular kimse, ihmal varsa cezalarını çeksinler" dedi.

Miray Tokdemir'in ölümüyle ilgili Cumhuriyet savcılığı adli soruşturma, İl Sağlık Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı. Sağlık Hizmetleri Başkanının başında olduğu, bir ortopedi, bir anestezi uzmanında yer aldığı komisyon, ameliyatın yapıldığı özel hastane hakkında inceleme başlattı.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-09-26 15:02:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.