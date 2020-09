Sokak kedilerinin kaderini mahkeme belirleyecek

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de, oturduğu mahallenin 4 yerinde sokak kedileri için beslenme noktaları oluşturarak, 70 can dostuna bakan Ali Coşkun (55) hakkında komşusu şikayetçi oldu. Şikayet edilen beslenme noktalarının kaldırılıp kaldırılmayacağı ve kedilerin apartman çevresinden uzaklaştırılıp uzaklaştırılmayacağı, mahkeme sonucu belli olacak.

Pamukkale'nin 15 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan, emekli Ali Coşkun, sokak kedileri için 4 ayrı yerde beslenme noktaları oluşturdu. Coşkun, bunlardan birini ise apartmanının önüne yerleştirdi. Coşkun, her gün ihmal etmeden belirli saatlerde bu noktalara gidip, yaklaşık 70 kediyi besliyor. Coşkun, 1 ayda yaklaşık 3 bin lira mama parası ödüyor. Hastalanan kedileri de veterinere götüren Coşkun, 4'ü kör, 1'i sakat olan can dostlarıyla yakından ilgileniyor. Coşkun, mama kaplarına zarar verilme veya atılma ihtimali üzerine duvara, 'Hayvanlara zarar vermek, beslenmelerini engellemek cezaya tabidir', 'Mama kapları Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sokak hayvanları beslenmesi için verdiği kaplardır ve devlet malıdır. Lütfen çalmayınız, zarar vermeyiniz' yazılı afişler de astı.

ÖNCE TARTIŞTI SONRA DAVA AÇTI

Apartmanın zemin katında oturan, iddiaya göre, kedi beslenmesine karşı çıkan Adnan T. de üst kat komşusu Ali Coşkun ile tartıştı. Adnan T., tartışma üzerine komşusu hakkında 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Kedilerin tüylerinin evlerine girdiği ve sağlıksız yaşadıklarını savunan Adnan T., apartman önünden beslenme noktasının kaldırılmasını ve kedilerin bina çevresinden uzaklaştırılmasını istedi. 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava sürerken, mahkeme heyeti, karar öncesi apartman önüne gelerek, inceleme yaptı. Mahkeme heyetinin, bir sonraki duruşmada kedilerle ilgili kararı vermesi bekleniyor. Apartmanın önündeki beslenme odağının kaldırılıp, kaldırılmayacağı ve kedilerin apartman çevresinden uzaklaştırılıp, uzaklaştırılmayacağının kararını mahkeme heyeti verecek.

SAVCILIĞA VERDİ: KOMŞU UZLAŞMIYOR

Hayvansever Ali Coşkun ise alt kat komşusu hakkında, mama yerken kediyi tekmelediği ve gözünün kör olmasına neden olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Adnan T. de bu nedenle 'hayvana eziyet etmek' suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Mahkeme heyeti, iki tarafı uzlaşmaya gönderdi ancak Ali Coşkun, uzlaşmada komşusu Adnan T.'nin 10 kez psikolojik destek almasını ve 5 bin liralık mama alıp, hayvansever derneklerine bağışlamasını istedi. Adnan T. kabul etmeyince uzlaşma sağlanamadı ve davaya devam edildi.

'CEZA ALSAM BİLE İNSANLIK GÖREVİME EDECEĞİM'

Sokak kedilerinin beslenmeye muhtaç olduklarını belirten Ali Coşkun, "Kendi evlatlarım gibi bakıyorum. Onların yaşam alanlarını biz mahvediyoruz. Hayatlarını kolaylaştırmak için elimden gelini yapıyorum. Bizim desteklerimizle hayatta kalıyorlar. İnsan olmanın sorumluluğu var. Kedilerin kıllarından, tüylerinden rahatsız olanlar var. Ruh sağlığı yerinde olan biri, kedilerden rahatsız olmaz. Mama kaplarından bile rahatsız oluyorlar. Anlamıyorum, söyleyecek söz bulamıyorum. Bu kediler bana dostluk ve sevgi dışında bir şey vermiyor. Komşumuz dava açtı, 'apartman önünde kedi beslenemez' diye madde var mı, bilmiyorum. Hayvan beslemek mahkemenin vereceği karara bağlı. Komşum bir kediye tekme atmış ve gözünün kör olmasına neden olmuş. Onun acı duymasından ne zevk alınır? Şimdi yargılanıyor. Apartmanda hatta sokakta ondan başka rahatsız olan yok. Bu davalardan ceza alsam bile insanlık görevimi yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-09-27 11:12:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.