Davada karşı tarafı savunurken tanışan avukat çift, nikah masasına oturdu

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin tanınmış avukatlarından Anıl Aba (35), geçen yıl bir davada karşı tarafın avukatı olan Belarus vatandaşı Evganiya Hvorova (32) ile nikah masasına oturdu. Çiftin nikahını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kıydı.
Denizli Barosu avukatlarından olan Anıl Aba, geçen yıl bir duruşmada karşı tarafından avukatı olan Belarus vatandaşı Evganiya Hvorova ile tanışıp, arkadaş oldu. Dava nedeniyle görüşen ikilinin arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü. Aba ve Hvorova, bu birlikteliklerini nikah masasına taşıdı.
Merkezefendi ilçesinde bir restoranda nikah töreni düzenlendi. Tören, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler alınarak yapıldı. Çiftin nikahını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan kılarken, şahitliklerini ise Alparslan Türkeş'in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş, asıl mesleği avukatlık olan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve MHP Pamukkale ilçe Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Onur Aba ve Ahmet Bayrak yaptı. Aba ile Hvorava, nikahta töreninde birbirlerine 'Evet' diyerek, hayatlarını birleştirdi. Törene çiftin aileleriyle birlikte çok sayıda davetli katıldı.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2020-09-27 14:52:01
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