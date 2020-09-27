Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan imam yaşamını yitirdi

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde ceviz topladı metal çubuğun elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan imam Süleyman Eser (38), yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Honaz ilçesi Emirazizli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki camide imamlık yapan Süleyman Eser, ceviz toplamak için bahçeye gitti. Evli, 2 çocuk babası Eser ceviz topladığı sırada, elindeki metal çubuğun elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılıp, yere düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Eser'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Eser'in cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Honaz Deniz TOKAT
2020-09-27 14:59:00
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.