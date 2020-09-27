Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan imam yaşamını yitirdi

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde ceviz topladı metal çubuğun elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan imam Süleyman Eser (38), yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Honaz ilçesi Emirazizli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki camide imamlık yapan Süleyman Eser, ceviz toplamak için bahçeye gitti. Evli, 2 çocuk babası Eser ceviz topladığı sırada, elindeki metal çubuğun elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılıp, yere düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Eser'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Eser'in cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Honaz Deniz TOKAT

2020-09-27 14:59:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.