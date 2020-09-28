Denizli Büyükşehir TÜBİTAK ile işbirliği için ilk adımı attı Başkan Zolan'dan Denizli'ye bilim merkezi müjdesi

Ege Bölgesi’nin en büyük kongre ve kültür merkezi olan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir bilim merkezi kurmak için TÜBİTAK ile ilk adım atıldı. Başkan Zolan, “Şehrimizde kültür ve sanatın kalbinin attığı tesisimizde inşallah bir de bilim merkezi kuracağız” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) destekli bir bilim merkezi kurulması için ilk adım atıldı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK tarafından Türkiye çapında yürütülen "4003 Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı"na başvurarak bünyesinde 100 kişilik planetaryumun (gezegen evi) da bulunduğu Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir bilim merkezi kurulması için çalışma başlattı. Hizmete girdiği ilk günden itibaren Denizli'de bilim, kültür ve sanatın merkezi olan dev tesiste TÜBİTAK destekli bir bilim merkezi kurulmasının Denizli ve Ege Bölgesi’ne çok büyük katkıları olacağı belirtildi.



Bilim, kültür ve sanat merkezi olarak planlandı

Başkan Zolan, Büyükşehir Belediye Kongre ve Kültür Merkezi'nin proje sürecinden yapımının tamamlanmasına kadar bilim, kültür ve sanat merkezi olarak planlandığını söyledi. 500, bin ve 2 bin kişilik tiyatro ve gösteri salonları, atölyeleri, seminer, nikah salonları ve bünyesindeki planetaryumu ile birçok organizasyona ev sahipliği yapan tesiste bilim merkezi kurulması için TÜBİTAK ile ilk adımı attıklarını müjdeleyen Başkan Zolan, "Şehrimizde kültür ve sanatın kalbinin attığı tesisimizde inşallah bir de bilim merkezi kuracağız. Temel astronomi bilgileri verilen planetaryumu ile de öğrencimizin ufkunu açan tesisimiz bu projemizle bilimsel çalışmalara imza atmaya, gelecek nesillerimizin gelişimine katkı sağlamaya devam edecek" dedi.

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