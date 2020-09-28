Denizli'deki silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama

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Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ´de silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1´i tutuklandı, 3´ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale ilçesinde silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Araştırmaların ardından harekete geçen ekipler, dün şüphelilere yönelik iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında tüfek yapımında kullanılan 544 adet çeşitli malzeme, ruhsatsız 11 tüfek ile 1 tabanca, 6 fişek ve 15 gram metamfetamin ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-09-28 16:55:34



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