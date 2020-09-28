6 kişinin yaralandığı ambulans kazası, güvenlik kamerasında



Deniz TOKAT/DENİZLİ (DHA)DENİZLİ'de hasta taşıyan ambulansla kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Pamukkale ilçesi Acıpayam Bulvarı'nda meydana geldi. Muğla'dan Pamukkale Üniversitesi'ne hasta taşıyan Gülbahar Akdemir yönetimindeki 48 ABP 465 plakalı ambulans, kavşakta, Murat Bektaş yönetimindeki 20 BSA 05 plakalı Denizli İl Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan ambulans, refüjü aşıp, karşı şeride devrildi. Kazada ambulans sürücüsü Akdemir, sağlık personelleri Tuğçe Buyruk, Tülay Ceylan, hasta Mustafa Büyükar ile kamyonet sürücüsü Bektaş ve yanında bulunan Mehmet Sarıkaya yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT

2020-09-28 18:53:24



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