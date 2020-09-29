Araç yangınları arttı, uzmanlar düzenli bakım konusunda uyardı

Denizli’de son zamanlarda park ve seyir halinde olan otomobillerde yangınlar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen araçlarda maddi hasar oluşurken, uzmanlar araç bakım konusunda uyarılarda bulundu.

Yangın, Pamukkale ilçesi Mehmetçik ve Anafartalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde ve seyir halinde olan farklı bölgelerdeki otomobillerden bir anda yükselen dumanlar yerini alevlere bıraktı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek araçları söndürdü ve her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, Denizli’de son günlerde araç yangınlarının artmasıyla birlikte araç bakım uzmanı Uğur Boz, otomobillere vatandaşların zamanında bakımını yaptırmasını ve elektrik aksamlarının ara ara ustalar tarafından kontrol edilmesini tavsiye etti.

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