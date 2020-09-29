Çameli Belediyesinde 22 iş koluna iş edindirme kursu açılacak

Denizli’de Çameli Belediyesi 5 farklı iş sektöründe iş edindirme kursu açılacağını duyurdu.

Çameli Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada İnşaat, tekstil, ticaret, makine ve metal sektörlerinde iş edindirme kursu açacağını duyurdu. Ahşap kalıpçı, betoncu, duvarcı, alçı sıva ve levha uygulayıcısının yanı sıra makine bakımcı, çelik kaynakçısı, boyama, ön terbiye, bitim işleri operatörü ve sorumlu emlak danışmanı gibi 22 farklı iş kolunda iş edindirme kursu açılacak. Belgesi olmayan ve bu belgeye sahip olmak isteyen vatandaşların Çameli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne başvurması istendi.

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