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Denizlispor'da hayal kırıklığı

DHA

Denizlispor'da hayal kırıklığı


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)Süper Lig'de 3'üncü hafta maçında Fraport Tav Antalyaspor'a deplasmanda tek golle mağlup olan Yukatel Denizlispor hayal kırıklığını yarattı. 
İlk maçta Göztepe'ye 5-1 yenilip ardından evinde Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan yeşil-siyahlılar, Antalyaspor yenilgisiyle 1 puanda kaldı ve sondan ikinci sıraya geriledi. Denizlispor geçen sezon yaptığı sezon başlangıcından da bir hayli uzak kaldı. Ege ekibi 9 yıl sonda yükseldiği Süper Lig'de 2019-2020 sezonun ilk 3 haftasında 7 puan toplamıştı. Geçen sezon ilk 3 haftada Galatasaray ve Antalyaspor'u yenen Denizlispor, Göztepe ile berabere kaldı. 
Bu sezona da büyük beklentilerle giren Denizli istediği başlangıcı yapamayıp taraftarını endişelendirdi. Sezon başında Denizlispor'un dümemine geçen Teknik Direktör Robert Prosinecki, Antalya deplasmanının ardından takımına eleştirelerde bulundu. Özellikle hücumda etkisiz bir görüntü ortaya koyduklarını anlatan Hırvat çalıştırıcı, "Maç beraberliğe gidiyordu, Antalyaspor'un da yaptığı bir şey yoktu. Kendi hatalarımızdan ötürü yenildik. İleride üretken değiliz, bu beni endişelendiriyor. İstediğimiz şeyleri yapamıyoruz. Maç kazanamamak bizde baskı oluşturdu. Bu baskıdan kurtalmak şart. Takıma güveniyorum, iyi olacağız" açıklamasını yaptı. Denizlispor bu hafta evinde İttifak Holding Konyaspor'la oynayacak. DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-09-29 11:02:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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