Denizli teknik tekstile dönüşüme doğru yol alıyor DTO Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi saha çalışmalarını hızlandırdı

Denizli Ticaret Odası (DTO), Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi ekibi, saha çalışmalarını hızlandırdı.



Denizli’de çok sayıda firma ile temasa geçen ekip, yetkili isimler ve teknik kadrolarına projeleri ile teknik tekstil hakkında ayrıntılı bilgi vermeye devam ediyor. Ayrıca, merak ettikleri konulardaki sorularını yanıtlıyor. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, “Hem işletmelerimiz ile yetkilileri hem de ekibimiz, memnun kalıyor. Bu da bizi sevindiriyor. Üyelerimize ve işletmelerimize, yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

DTO Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi ekibi, saha çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Son olarak tekstil firmaları ile görüşmeler sağlandı. Takım Lideri Fernando Merino, Tekstil Mühendisi olan Operasyon Koordinasyon Birimi Yöneticisi Denizli Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Akay Gündoğan, Teknik Destek Sorumlusu Denizli ABİGEM A.Ş. Direktörü Sıdıka Arıkan ile Proje Teknik Yöneticisi Ayşegül Çivi, ziyaret ettikleri firmaların yetkililerine, DTO’nun proje şehir ve sanayisi açısından getirilerini anlattı.



“Gittiğimiz yerlerden, iyi izlenimler ve çok iyi geri dönüşlerle ayrılıyoruz”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, ekiplerinin ziyaretlerde sadece projelerini anlatmakla ve soruları yanıtlamakla kalmadığını, aynı zamanda işletmelerin beklenti ve önerilerini de not ederek değerlendirmeye aldığını söyledi. Başkan Erdoğan, “Uzman ekibimiz, firmalarımızın iştigal alanları hakkında ayrıntılı bilgi edinip projemizden nasıl yararlanabileceklerini aktarıyor. Teknik tekstile dönüşümün, gerek işletmelerine ve işlerine gerekse sektörleriyle şehrimize ve sanayimize neler kazandıracağını da anlatıyor. Fikir alışverişinde bulunup, Avrupa Birliği’nden 5 Milyon Euro hibe alan projemizin sayesinde kuracak olduğumuz merkezimizdeki uygulamalar için taban oluşturuyorlar. Gittiğimiz yerlerden, iyi izlenimler ve çok iyi geri dönüşlerle ayrılıyoruz. Ziyaretlerimiz oldukça verimli geçiyor. Hem işletmelerimiz ile yetkilileri hem de ekibimiz, memnun kalıyor. Bu da bizi sevindiriyor. Üyelerimize ve işletmelerimize, yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ekibimize, kolaylıklar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.