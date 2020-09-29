Denizli'de kaçak ve sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

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Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1300 litre sahte ve kaçak şarap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah, sahte ve kaçak içki satışı yaptıkları saptanan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Pamukkale ilçesi Gözler Mahallesi'nde belirlenen 2 adrese yapılan eş zamanlı baskında kimlikleri açıklanmayan 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1300 litre kaçak ve sahte şarap ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-09-29 13:19:09



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