Yasaklı saatte otobüse binen 65 yaş üzeri kişiyi polis indirdi

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen saat 16.00'dan sonra otobüse binen 65 yaş üzerindeki kişi, şoför tarafından uyarılıp, inmesi istendi. Uyarıyı dinlemeyip, yolcularla tartışan kişiyi otobüsten polis indirdi.

Olay, dün Gazi Bulvarı'ndaki Delikliçınar Durağı´nda meydana geldi. Servergazi Mahallesi'nde bulunan evine gitmek isteyen 65 yaş üzerindeki kişi, belediye otobüsüne bindi. Şoför, 65 yaş üzeri kişiye, saat 16.00'dan sonra toplu taşıma araçlarına binmelerinin yasaklandığını hatırlatıp, inmesini istedi. Uyarıya aldırış etmeyen yolcu ile şoför arasında tartışma çıktı. Otobüs şoförü, bunun üzerine sefere devam etmeyeceğini belirtti. Bu sırada otobüsteki diğer yolcular, polisi arayıp, durumu bildirdi. İhbarla gelen polis, 65 yaş üzerindeki kişiyi otobüsten indirip, evine bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-09-29 14:55:34



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