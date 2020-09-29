Denizli'de orman yangını; 1 hektarlık alan zarar gördü

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürülürken, 1 hektarlık alan küle döndü.

Bozkurt ilçesinin kırsal Çambaşı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 5 arazöz ile çok sayıda orman işçisi müdahale edildi.

Alevler, 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya da yangın bölgesine gelerek çalışmaları takip etti. Yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürürken, yangının anız yakılması sonucu çıktığı sanılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Bozkurt Ramazan ÇETİN

2020-09-29 18:14:26



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