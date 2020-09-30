Kızılcabölükspor'da ayrılık

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DENİZLİ, (DHA)Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta oynadığı ilk 2 maçı kaybederek son sıraya demir atan Kızılcabölükspor'da yeni transferlerden Mustafa Serkan Demirel ile yollar ayrıldı. Yozgatspor 1959 FK'dan transfer edilen 31 yaşındaki ön libero, sarı-kırmızlı formayla Çankaya Futbol FK ve Fatsa Belediyespor (D) karşılaşmalarında ilk 11'de yer alıp, iki maçın da ikinci yarısında oyundan alındı. Mustafa Serkan'ın 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Yalovaspor'la anlaştığı iddia edildi.DHA-Spor Türkiye-Denizli

2020-09-30 10:59:20



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