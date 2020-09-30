Prosinecki: “İyi bir başlangıç yapamadık” Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: “Topu ileriye taşımada bir sıkıntımız var, gerekli değişiklikler yapılacak” “Sorun forvet değil, kanat oyuncusuna ihtiyacımız var”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prosinecki: “İyi bir başlangıç yapamadık” Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: “Topu ileriye taşımada bir sıkıntımız var, gerekli değişiklikler yapılacak” “Sorun forvet değil, kanat oyuncusuna ihtiyacımız var”

İHA

Prosinecki: “İyi bir başlangıç yapamadık” Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: “Topu ileriye taşımada bir sıkıntımız var, gerekli değişiklikler yapılacak” “Sorun forvet değil, kanat oyuncusuna ihtiyacımız var”

Denizlispor, Süper Lig'in 4.haftasında karşılaşacağı Konyaspor hazırlıklarına başladı. Sabah saatlerinde gerçekleşen idman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Robert Prosinecki, iyi bir başlangıç yapmadıklarını belirterek, “Kontrollü olmamıza rağmen bireysel hatalardan rakibe avantaj sağladık. Kalitemiz var ama biraz sürece ihtiyacımız var” dedi.
Y.Denizlispor, Antalyaspor mağlubiyetinin ardından mola vermeden Konyaspor hazırlıklarına başladı. Haluk Ulusoy Tesislerinde toplanan yeşil siyahlılar eksiksiz olarak idmanda yer aldı. Antrenman öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Robert Prosinecki, Antalyaspor, mağlubiyeti ve takımın genel durumuna ilişkin soruları yanıtladı. Ligde iyi bir başlangıç yapamadıklarını belirten deneyimli teknik adam, takımda değişikliklerin olacağı sinyallerini verdi. Analizleri yaptıklarını belirten Prosinecki, “Maça baktığımızda ‘Neden kaybettik’ sorusuna gelirsek, biz aslında duruşumuzla kontrollü olmamıza rağmen bireysel hatalardan rakibe avantaj sağladık. Kalitemiz var ama biraz sürece ihtiyacımız var. Çalışma şekline alışmalar, adaptasyonlar bunların üstesinden çalışarak gelebilirsiniz. Bu hafta çok önemli bir maça çıkıyoruz. Bizim kazanmamız gerekiyor. Konyaspor, aşağı yukarı iyi bir başlangıç yapmış bir takım. Biz kendi evimizde ilk galibiyetimizi istiyoruz. Bunun içinde ne gerekiyorsa yapacağız. Ben oyuncularımızın kalitesine güveniyorum. Bununla alakalı bir sıkıntımız yok. Antalyaspor içinde belki üretken değildik. Fazlasıyla ileriye gidemedik. Kontrollü oynamamıza rağmen bireysel hatalarımızdan rakibe çok pozisyon verdik. O yüzden böyle bir sonuç ortaya çıktı” dedi.

“Topu ileriye taşımada bir sıkıntımız var, gerekli değişiklikler yapılacak”
Takımın topu ileriye taşımasında sorun olduğunu ve bunun üzerine çalışmaları yoğunlaştırdığını ifade eden Prosinecki, gerekli değişikliklerin yapılacağını belirtti. Orta sahada görev alanların istenilen oyunu oynamadığını dile getiren Prosinecki, “Sorun Hugo’da değildi. Sadece sorun Hugo’daymış gibi gösterilmemesi gerekiyor. Son maçta da görüldüğü gibi topu ileriye taşımada bir sıkıntımız var. Bunun değişmesi için bu hafta gerekli değişiklikler ve çalışmalar yapılacak. Her zaman yaptığımız gibi tekrar futbolcular ile konuşacağız. Daha agresif bir Denizlispor sergilemek istiyoruz. Bunu da sağlamak için orta sahanın çok önemi var. Son maça baktığımız zaman orta sahamız istediğimiz gibi futbol oynamadı. Bu takımı da etkiledi. Topu ileriye taşıyamadığınızda tek başına ileride iş yapmak zordur. Biz bu maçta gereken tüm değişiklikleri yaparak istediğimiz Denizlispor’u sergilemeye çalışacağız. Takımında burada bir aksiyon göstermesi gerekiyor. Hep beraber kenetlenmemiz gerekiyor, başka yapacağımız hiçbir şey yok. Bir aile olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Kanat oyuncusuna ihtiyacımız var ama bunu konuşmanın gereği yok”
Kanat oyuncusuna ihtiyaç olduğunu ifade eden Hırvat hoca, “Her yeni transferin bir adaptasyon sürecine ihtiyacı var. Mesela Subotic’i aldık. Biz de oynatmak istiyoruz ama futbolcuların belirli bir sürece ihtiyacı oluyor. Transfer konusuna gelirsek de yeni futbolculardan bahsediyoruz ama kanat olarak bakıyoruz biz. İleride bizi güçlendirecek bir kanat oyuncusuna ihtiyacımız var ama şu anda bunu konuşmanın hiç gereği yok. Konyaspor maçına konsantre olmamız gerekiyor. Daha çok ısıran, tehlikeli olan bir Denizlispor sergilemek istiyoruz. Varımızı yoğumuzu buna konsantre ettik. Bu maçtan sonra istediğimiz transferler, bahsettiğimiz kanat oyuncusu gelirse o zaman bunu konuşuruz. Şu anda bütün gücümüzle Konyaspor’a konsantre etmeliyiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: Çok kritik bir maça çıkacağız
YEREL HABERLER Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: Çok kritik ...
Başkan Örki, “Her şey Pamukkale için” Başkan Örki, DEGİAD ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Örki, “Her şey Pamukkale için” Başkan Örki, ...
Denizlispor-Konyaspor maçını Hüseyin Göçek yönetecek
YEREL HABERLER Denizlispor-Konyaspor maçını Hüseyin Göçek yönetecek
Denizlispor, molasız Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı Yumlu’nun idmandaki ufak sakatlığı korku oluşturdu
YEREL HABERLER Denizlispor, molasız Konyaspor maçı hazırlıklarına ...
Kolda ağırlık ve ağrı hissi lenfödem belirtisi Dr. Atalay lenfödem hakkında önemli uyarılarda bulundu
YEREL HABERLER Kolda ağırlık ve ağrı hissi lenfödem belirtisi Dr. ...
Korona ile savaşana görevlilere anlamlı destek Salgında görev alan sağlık, güvenlik ve belediye personellerine destek için 1 ay ücretsiz sıcak içecek dağıtacak
YEREL HABERLER Korona ile savaşana görevlilere anlamlı ...
Otomobili çalışmayınca motosiklet çalmış
YEREL HABERLER Otomobili çalışmayınca motosiklet çalmış
Denizlispor #WeLoveDenizli akımına katıldı Futbolcular ve teknik heyet kamera karşısında
YEREL HABERLER Denizlispor #WeLoveDenizli akımına ...
Kızılcabölükspor'da ayrılık
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor'da ayrılık
Araçları çalışmayınca ilk gördükleri evden motosiklet çaldılar Afyonkarahisar’dan eğlenmek için geldikleri Denizli’de araçları bozulan iki kafadar, çaldıkları motosikletle geri döndü
YEREL HABERLER Araçları çalışmayınca ilk gördükleri evden motosiklet ...
Tarihi Boğaziçi Camisi süslemeleriyle dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Tarihi Boğaziçi Camisi süslemeleriyle dikkat çekiyor
Denizlispor ara vermeden antrenmanlara başladı Denizlispor, galibiyet için Konyaspor maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Denizlispor ara vermeden antrenmanlara ...
Denizlispor 0ara vermeden antrenmanlara başladı Denizlispor, galibiyet için Konyaspor maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Denizlispor 0ara vermeden antrenmanlara ...
Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı
Denizli'de orman yangını; 1 hektarlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Denizli'de orman yangını; 1 hektarlık alan zarar ...
Rüzgarın hakim olduğu ormanlık alanda yangın çıktı
YEREL HABERLER Rüzgarın hakim olduğu ormanlık alanda yangın çıktı
Hırsızlık anı sosyal medyada paylaşılınca pişman olup teslim ettiler
YEREL HABERLER Hırsızlık anı sosyal medyada paylaşılınca pişman olup ...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Denizli için ‘Sarı' uyarı
YEREL HABERLER Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Denizli için ‘Sarı' ...
Denizli OSB’de HES kodu uygulaması başladı
YEREL HABERLER Denizli OSB’de HES kodu uygulaması başladı
Yasaklı saatte otobüse binen 65 yaş üzeri kişiyi polis indirdi
YEREL HABERLER Yasaklı saatte otobüse binen 65 yaş üzeri kişiyi ...
Dijital Tarım Pazarı hayata geçirildi DTB Başkanı Tefenlili: “Yeni kurulan bu sisteme büyük ölçekli alıcılar da dahil oldu” “Şu an için 44 bin kayıtlı kullanıcı var”
YEREL HABERLER Dijital Tarım Pazarı hayata geçirildi DTB Başkanı ...
Genç yetenekler büyükşehiri tercih ediyor Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı büyüyor
YEREL HABERLER Genç yetenekler büyükşehiri tercih ediyor Büyükşehir ...
Denizli'de kaçak ve sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli'de kaçak ve sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
Denizli teknik tekstile dönüşüme doğru yol alıyor DTO Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi saha çalışmalarını hızlandırdı
YEREL HABERLER Denizli teknik tekstile dönüşüme doğru yol alıyor DTO ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X