Pamukkale’de kurslara başvurular sona eriyor

Pamukkale Belediyesinini ilçe genelinde yaşayan her kesimden vatandaşlara yönelik olarak düzenlediği kursların kış dönemi için başvuruları 2 Ekim 2020 Cuma günü sona eriyor.



“Pamukkale’de Kurs Zamanı” adıyla Pamukkale Belediyesinin 17 branşta 32 farklı noktada planlanan kursların kış dönemi başvuruları 2 Ekim Cuma 2020 Cuma günü sona eriyor. Pamukkale Belediyesi çocuğundan, gencine, kadınından engellisine her yaş grubuna hitap eden ücretsiz kurslar düzenlemeye devam ediyor. Herkesin kendine ve zamanına uygun kurs seçebileceği farklı branşlardaki kurslara başvurular internet üzerinden yapılabiliyor. Bununla ilgili www.pamukkale.bel.tr adresine girerek hangi konuyla ilgili kursa yazılmak isteniyorsa kayıt yaptırılabiliyor. Son başvuru tarihi 2 Ekim 2020 Cuma günü olan kurslarda maske, mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınacak ve sınıflarda dezenfekte işlemleri de yapılacak. Ayrıca katılımcılardan HES kodları da alınması zorunlu olacak.



“Herkesi kurslarımıza bekliyoruz”

18 ile 60 yaş arasındaki tüm vatandaşların katılabildiği tüm kursların ücretsiz olduğunu ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Önceki dönem kurslarımız vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gördü. Gelen talepler yönünde kurslarımızı kış dönemi için hazırladık. Koronavirüs önlemleri alınarak gerçekleşecek olan kurslarımız, sadece şehir merkezinde değil Fatih, Dokuzkavaklar, Pınarkent, Hürriyet, Akköy, Kervansaray, Çamlık, Asmalıevler ve Deliktaş mahallelerinde de açılacak.Kurslarımıza katılmak isteyen vatandaşlarımız son başvuru tarihini kaçırmasınlar” dedi.

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