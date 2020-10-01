Online derse katılabilmek için tepe tepe geziyorlar Çivril’de yaşayan öğrenciler eğitim aşkı ile her gün kilometrelerce yürüyor

Denizli’nin Çivril ilçesinde yaşayan öğrenciler, GSM operatörlerinden kaynaklı olarak mahallelerinde internet çekmediğinden uzaktan eğitim derslerine katılmak için her gün kilometrelerce yol yürüyor. Canlı derse katılmak isteyen çocuklar, ellerinde telefon ve tabletlerle tepe tepe dolaşarak internetin çektiği bir yer arıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, korona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçme kararı aldı ve Eğitim Bilimleri Ağı (EBA) üzerinden online olarak gerçekleştirilen canlı dersleri öğrencilere sundu. Denizli’nin Çivril ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Osmanköy Mahallesi'nde yaşayan ve salgın öncesinde taşımalı sistemle Çivril’deki okullara giderek eğitim gören öğrenciler, GSM operatörlerinden kaynaklı olarak mahallelerinde internet olmadığı için EBA’ya erişim sağlayamıyor. Ders saatlerinden önce telefon ve tabletlerini ellerine alan öğrenciler, mahallelerinden yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki tepelere çıkarak canlı yayınlanan derslere katılabilmek için sinyal arıyor.



“Canlı derslere katılmak istiyoruz”

İnternet vericilerinin mahalleye ters istikamette kalmasından dolayı telefon ve internetin çekmediğini belirten lise öğrencisi Döndü Akbaş, “Evlerde internet çekmediği için köyün dışında, internetin çektiği yerlere yürümek zorunda kalıyoruz. Öğretmenlerimizin verdiği canlı derslere giremiyoruz ve konulardan uzak kalıyoruz. EBA TV'den dersleri görmek yetmiyor biz internetten canlı derslere katılmak istiyoruz” diye konuştu.



“Mahallemize internet bağlanmasını istiyoruz”

Mahalle sakinlerinden olan Gülsüm Bozkurt, torunlarının internetten derse giremediğini belirterek, “Çocuklar evden internete giremiyoruz diyorlar. Televizyondan da ders saatini kaçırıyoruz, yapamıyoruz diyorlar. Çocuklarımızın derslere katılabilmesi için mahallemize internet bağlanmasını istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.