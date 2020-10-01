Merkezefendi Belediyesinden özel çocuklara spor sahası Otizmli bireylere çok amaçlı spor sahası

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi, Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğiti gören otizmli öğrenciler için okul bahçesine çok amaçlı saha yaparak öğrencilerin fiziki becerilerini geliştirmesi açısından önemli bir adım attı.



Merkezefendi Belediyesi, Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören özel çocuklar için okul bahçesine çok amaçlı spor sahası kazandırdı. Otizmli çocuklar, spor sahasında basketbol, voleybol, tenis ve diğer saha sporlarını oynayarak bir yandan fiziksel ve mental becerilerini geliştirecekler bir yandan da birlikte güzel vakit geçirecekler. Okul bahçesine çok amaçlı spor salonu kazandırdıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak ilçe genelimizdeki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın yanında ‘sosyal belediyecilik’ anlayışıyla hemşerilerimize dokunuyoruz. Bu kapsamda özel çocuklarımızın eğitim gördüğü Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesine çok amaçlı bir spor salonu kazandırdık. Özel öğrenciler bu sahada daha güzel, daha faydalı vakit geçirerek kendilerini hem fiziksel hem de mental olarak geliştirebilecek. Merkezefendi Belediyesi olarak özel çocuklarımızın, özel hemşerilerimizin her zaman yanındayız” dedi.



“Otizmli bireylerin fiziksel becerilerinin geliştirilmesi çalışmaları oldukça önemlidir”

Öğrencilerin gelişmesi açısından yapılan saha için teşekkür eden Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mitat Mastan, “Otizmli bireylerde, genellikle kas tonu zayıflaması ve koordinasyon problemlerine sıklıkla karşılaşılır. Bu nedenle Otizmli bireylerin fiziksel becerilerinin geliştirilmesi çalışmaları oldukça önemlidir. Merkezefendi Belediyesi tarafından öğrencilerimiz için yapılan spor sahasında, öğrencilerimiz hem takım sporlarına katılıyor hem de sosyal iletişim becerileri, ince ve kaba kas gelişiyor. Bizlerin, özel çocuklarımızın yanında olan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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