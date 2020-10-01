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Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti Trafik kazasında ağır yaralanan 2. kişi de hayatını kaybetti

İHA

Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti Trafik kazasında ağır yaralanan 2. kişi de hayatını kaybetti

Denizli'nin Tavas ilçesinde, kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından ikinci acı haber geldi. 61 yaşındaki Mehmet İhsan Dağdeviren'in ardından 22 yaşındaki Celal Kurun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, geçtiğimiz gün Denizli'nin Tavas ilçesi, Karahisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efkan Zengin idaresindeki 45 YZ 520 plakalı kamyon, tali yoldan çıkan Muhammet Mehmet Çiyancı idaresindeki 20 HU 126 plakalı hafif ticari araca çarmış, sürücü Çiyancı ve beraberindekiler araçta sıkışmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Denizli Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde çalıştıkları ve görevden dönerken kaza yaptıkları öğrenilen yaralılardan 61 yaşındaki Mehmet İhsan Dağdeviren sabah saatlerinde hayatını kaybetmesinin ardından 22 yaşındaki Celal Kurun'da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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