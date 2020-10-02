Denizli ihracatı geçen yılı geride bıraktı DTO Eylül ayı Meclisi online olarak gerçekleştirildi

Denizli Ticaret Odası (DTO), Eylül ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Dünya, ülke ve Denizli’deki son gelişmeler ile ticaret ve ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Haziran ve Ağustos döneminde yapılan ülke ihracatının geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha fazla olduğuna dikkat çekti.

DTO Meclisi, internet ortamında uzaktan erişimle aralıksız toplanmaya devam ediyor. Meclis Başkanı Salih Sarıkaya’nın idaresinde gerçekleştirilen Eylül ayı DTO Meclis Toplantısı, olağan gündemin görüşülmesiyle başladı. Ardından meclis üyelerine hitap eden Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, iş dünyası ve ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, “Ekonomik Güven Endeksi, üst üste 5 aydır, İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı ise üst üste 6 aydır yükseliyor. Denizli’mizde ise, karşılıksız çekler adet olarak yüzde 69, tutar olarak da yüzde 77 azaldı. Ülke ortalamasından adet olarak 6 puan, tutar olarak da 25 puan daha iyi durumdayız. Protestolu senetlerde de, adet olarak yüzde 42, tutar olarak ise yüzde 59 azalma var. İyileşmemiz, adette ülke ortalamamızın 11 puan, tutarda ise 15 puan üzerinde. Ekonomimizin kahramanlarını kutluyorum. Bu arada, TİM’in açıkladığı Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı arasına 26 firmamızın adını yazdıran kahramanlarımız da, alkışı hak etti” dedi.



“Ekonomistler de bizim gibi ‘dipten dönüş başladı’ demeye başladı”

Ekonomi yönetimi tarafından alınan önlemler ve sağlanan desteklerin etkisiyle, hızlı bir toparlanma sürecine girildiğini kaydeden Başkan Erdoğan, Ekonomik Güven Endeksi’nin Eylül’de bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 88,5'e kadar çıktığını ve üst üste 5'inci ayda da yükseldiğinin altını çizdi. Erdoğan, “Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nde de benzer bir durum görüldü. Nisan’da 33'e kadar gerileyen endeks, Temmuz’da 57'ye kadar çıkarak, Şubat 2011'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Bizim Haziran’dan bu yana son birkaç aydır dile getirdiğimiz gibi, ekonomistler de artık ‘Dipten dönüş başladı’ demeye başladı. Bu dönemde, iş dünyamıza sağlanan kredi genişlemesi, KDV indirimleri ve kısa çalışma ödeneği imkânı, ekonomimizi korona virüsün etkilerinden koruyan 3 katlı maske görevi gördü adeta. Teşekkür ederiz” diye konuştu.



“Eticaret, büyük bir ivme kazandı”

Başkan Erdoğan, tüm dünyada ticaretin yeniden şekillendiğini dile getiren Erdoğan, “Özellikle, eticaret, büyük bir ivme kazandı. Bunun piyasalara etkisi de gözle görülür düzeyde. Dünyanın teknoloji devi IBM’e göre, bu yıl yüzde 20 büyümesi beklenen eticaret, salgın nedeniyle sıçrama yaptı ve 5 yıl sonrasında beklenen bir seviyeye ulaştı. Ülkemizin eticaret hacmi, bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 arttı. Geçen yılın ilk yarısında, eticaretin genel ticaret içindeki oranı %8 idi. Bu yıl ise, bu oran yüzde 14'e ulaştı. Nüfusumuzun yüzde 90’ı, mobil bağlantı sahibi. 50 milyonumuz, her gün düzenli olarak internete bağlanıyor. Günlük ortalama 6 saat internette kalıyoruz. Ülkemizdeki taşınabilir bilgisayar satışları ise, yılın ilk 8 ayında bir yıl öncesine göre yüzde 70 arttı” ifadelerini kullandı.



“Konut kredisi faizleri, yüzde 0,99'un altına inmeli”

Konuşmasında, konut satışlarının, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde24 arttığını da dile getiren Başkan Erdoğan, Denizli’de müteahhit sektörünün yeni alanların imara açılmasını beklediğini vurguladı. Erdoğan, “Ağustos’ta, Denizli’mizde 1.973 konut satıldı. Geçen yıla göre, yüzde 29’luk bir artış yakaladık. Ülkemizde ise, Ağustos’ta satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54 artışla 170 bin 408 oldu. İpotekli konut satışı, yüzde 123 arttı. Yılın ilk yarısında, belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı da, yüzde 45,5 çoğaldı. Bu sayede, inşaat sektöründe, yurt genelinde 140 binin üzerinde net bir istihdam artışı oldu. Bu, son 2 yıldır hiç görülmeyen bir durum. Sektörde, bu trendin devam edeceği beklentisi de hâkim. Bunu desteklemek için, finans sektörü, birinci eldeki konut kredisi faizlerini, yüzde 0,99'un altında tutmalı. Böyle bir gelişme, dolaylı olarak inşaatın etkilediği 200'ün üzerindeki sektöre de pozitif yansır. DTO olarak, geçen yıl, kentimizdeki bankalarla protokol imzalayıp, üyelerimize özel 0,89 faiz oranıyla kredi imkânı oluşturmuş, DTO’dan Herkes İçin Konut Desteği Kampanyası’nı başlatmıştık. Bu sayede, konut stokumuzu erittik. Şimdi de müteahhitlik sektörümüz, yeni alanların imara açılmasını bekliyor” diye konuştu.



Denizli'deki yabancı sermaye, 252 milyon 630 bin TL’ye ulaştı

Meclis üyeleriyle, son olarak, DTO’ya kayıtlı Denizli’deki yabancı şirket sayısını paylaşan Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Temmuz’un sonu itibarıyla, odamıza kayıtlı yabancı sermayeli firma sayısı, 196. Geçen yıl aynı dönemde, 170 idi. Yılbaşından bu yana, yabancı sermayeli firma sayısındaki artışımız 23. Bu şirketlerin toplam sermayesi, 301 milyon 618 bin 950 liradır. Bunun yüzde 84’üne denk gelen 252 milyon 600 bin 330 lirası, yabancı sermayedir. Bunlar arasında 39 firmayla İranlı, 33 firma ile de Almanyalı ortaklar, ilk iki sırada.”

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