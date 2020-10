Denizli İtfaiyesi Türkiye’nin önde gelen teşkilatlarından birisi oldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, teşkilatın 306. kuruluş yıldönümü nedeniyle Başkan Zolan'ı ziyaret etti. Başkan Zolan, “İstasyon sayımızla, modern araçlarımızla, vakalara müdahale etme süremizle iyi bir noktaya geldik. Türkiye’nin önde gelen illerindeniz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Haftası ile teşkilatın 306. kuruluş yıldönümü kapsamında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Ziyarete İtfaiye Dairesi Başkanı Armağan Murat Başlı, şube müdürleri ve personeli katıldı. Başkan Zolan itfaiye teşkilatının belediyenin en önemli birimlerinden biri olduğunu belirterek, “İtfaiyemiz kurulduğu günden bu yana insanlarımızın imdadına koşmuştur. Denizlimizde yaşanan birçok afet, felaket, kaza ve sıkıntılara yardımcı olmaya, can ve mal kaybını önleme noktasında gayret etmiştir. Tüm teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. İtfaiye teşkilatının önemini vurgulayan Başkan Zolan, “İstasyon sayımızla, modern araçlarımızla, vakalara müdahale etme süremizle iyi bir noktaya geldik. Örnek gösterilen bir seviyedeyiz. Bu konuda Türkiye’nin önde gelen illerindeniz" dedi.



“7 gün 24 saat hizmette”

Koruyucu ve önleyici faaliyetlerde de yoğun çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Zolan, trafik kazalarının da ayrıca önem arz ettiğini, araç içerisinde sıkışan vatandaşların çıkartılıp sağlık ekiplerine tesliminde saniyelerle yarışıldığını anlattı. İtfaiye teşkilatlarının şehrin her noktasında, olaylara anında müdahale edebilecek araç ve gerece sahip olduğunu söyleyen Başkan Zolan, “İtfaiyemiz haftanın 7 günü 24 saat milletimizin hizmetinde ve iyi ki itfaiyemiz var. İnsanlarımız hiçbir zaman 'imdat' demesin ama ihtiyacı olduğunda da yanı başında imdadına koşan bir kurum olsun. Bunun için Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığımız her zaman tetikte bekliyor. Ben kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.