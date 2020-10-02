Mehmetçiğe sevgisiyle tanınan ve operasyona katılan askerlere elma götürdüğü için ‘Elmacı Dede’ olarak tanınan 70 yaşındaki Muhammet Yılmaz, Kuzey Irak ve Suriye’deki yetim kamplarına düzenlediği 10’uncu yardım seferinde 600 Türkmen çocuğun içini ısıttı.

Denizli’de yaşayan ve Mehmetçiğe olan sevgisinden dolayı Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığında görevli Mehmetçiklere kendi eliyle elma götürdükten sonra ‘Elmacı Dede’ olarak anılmaya başlayan Muhammet Yıldız, iç savaşın vurduğu Kuzey Irak ve Suriye’deki yetim kamplarına yönelik düzenlediği yardım seferlerine devam ediyor. 2018 yılında TSK’nın El Bab’a düzenlediği harekat ile yardım seferlerine başlayan Yıldız, geçen yıllık süre içerisinde Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarının ardından bölgede kurulan kamplara sığınanlara bizzat kendisi giderek yardım götürdü. En son Kurban Bayramı öncesi bölgeye giden Yıldız, verdiği sözü tutarak 10’uncu seferini Suriye Karaköprülü’de kurulan Sultan Murat Türkmen Tümenbaşı Yetim Kampına düzenledi. Denizli Valiliği ve Türkiye Beyazay Derneği Denizli Şubesinin yardımları götüren Yıldız, 600 öğrenciye giysi ve ayakkabılarını dağıttı.

Ağır bir rahatsızlık geçirmesine rağmen 2 yıldır yardım için yollarda olan Muhammet Yıldız, “Doğu Türkistan'dan gelerek bu kampa yerleştirilen karındaşlarımızın durumundan haberdar değildik. Durumlarını görünce çok üzüldüm. Çok şükür onlarla karşılaşmak nasip oldu. Ayakkabı ve elbiselerini giydirdik, hepsinin yüzü gülmeye başladı. Biz Allah’ın rızası için yola çıktık ve onların yüzündeki gülücükleri görmek bize yetti. Mutluluktan gözleri gülmeye başladı. İnşallah bu sayede başkaları da bu durumdan haberdar olur. Çünkü bu çocuklar çok mağdur. Önümüz kış, ayakkabıları ve giysileri yok. İnşallah bu yüzleri güldürmeye devam edeceğiz. Elmacı Dede hiçbir zaman bu yoldan dönmeyecek. Hedef ‘Kızıl Elma’ya ulaşıncaya kadar son gücüme kadar çalışacağım” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.