Kızılcabölükspor'a Altay'dan takviye

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DENİZLİ, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig'de sezonun ilk 2 maçından puan çıkaramayan Kızılcabölükspor, transferde 1'inci Lig ekibi Altay'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Alpay Eroğlu'nu renklerine bağladı. Altay'ın altyapısında yetişip U19 takımında forma giyen Alpay, 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kızılcabölükspor forması giyeceği için çok heyecanlı olduğunu belirten Alpay, "Uyum sürecini en kısa sürede atlatıp takımıma katkı sağlamak istiyorum. Forma savaşında elimden gelenin fazlasını yapacağım" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2020-10-02 13:18:33



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