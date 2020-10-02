DENİB, Denizli ihracatında rekor seviyelere ulaştı Denizli ihracatta rekor kırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DENİB, Denizli ihracatında rekor seviyelere ulaştı Denizli ihracatta rekor kırdı

İHA

DENİB, Denizli ihracatında rekor seviyelere ulaştı Denizli ihracatta rekor kırdı

Eylül ayı ihracat rakamlarına göre, DENİB üyelerince yapılan ihracat yüzde 14,6 artarak 241 milyon dolar oldu. TİM tarafından kaydedilen Denizli ihracatı ise yüzde 16,4 yükselişle 323,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu kapsamda Denizli ihracatta rekor kırarak en yüksek değeri yakaladı.

Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) üyelerince yapılan ihracat yüzde 14,6 artarak 241 milyon dolara ulaştı. TİM tarafından kaydedilen Denizli ihracatı ise yüzde 16,4 yükselişle 323,5 milyon USD olarak gerçekleşti. Böylelikle DENİB ihracatında rekor seviyelere yakın bir ihracat değerine ulaşırken, Denizli ihracatında ise en yüksek değeri yakaladık ve rekor kırdık. Son 4 ayda pandemiye rağmen artışın olduğunu ifade eden DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Çok iyi başladığımız ancak pandemi dolayısıyla kısa bir dönem duraklayan ihracatımızın son 4 aydır aralıksız artması ileriki dönemler için güçlü ipuçları veriyor. Her zaman belirttiğimiz gibi, ihracattaki en önemli özelliğimiz sektörel çeşitliliğe sahip olmamız. Eylül ayı rakamlarını incelediğimizde tekstil ve konfeksiyon sektöründe yüzde 17,65, elektrikelektronikte yüzde 15,96, makine ve aksamlarında yüzde 23,49, demirdemir dışı metallerde yüzde 29,27 oranlarında çift haneli ihracat artışlarına ulaştığımızı görüyoruz. OcakEylül döneminde ihracat yaptığımız ülke sayısındaki yükseliş de devam ediyor. Yılın ilk 9 ayında Avrupa’dan Kuzey Amerika’ya, Afrika’dan Uzak Doğu’ya kadar tam 167 ülkeye ihracata imza attık” dedi.

Sektörel istişare toplantıları başlıyor
İhracatçı sektörleri geliştirmeye gayret ettiklerini ifade eden Başkan Memişoğlu, “Denizli İhracatçılar Birliği olarak, ihracatçı sektörlerimizin güçlendirilmesi ve ihracat rakamlarımızın daha üst noktalara taşınması amacıyla faaliyetlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda, 5 kişilik sektör ekibimiz üye firmalarımızı işyerlerinde ziyaret ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyor. Bu defa da sektör ziyaretlerine ek olarak, ekim ayı içinde dijital platformlarda “DENİB Sektörel İstişare Toplantıları”na başlıyoruz. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçılarımızın sektörlerine ilişkin sunacakları görüşlerini dinlemek ve ortaya çıkacak fikirler ışığında önümüzdeki dönem planlamalarımıza yön vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızılcabölükspor'a Altay'dan takviye
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor'a Altay'dan takviye
Denizlispor, Konyaspor hazırlıklarına devam ediyor
YEREL HABERLER Denizlispor, Konyaspor hazırlıklarına devam ediyor
Alemciler tabela ve beton bariyerleri dinlemedi Uyarı tabelası ve beton bariyerleri deviren alemciler, Denizli’nin en güzel manzarasına sahip Mehtap Tepesini çöplüğe çevirdi Mahalle sakini Arslan: “Şişeleri evimizin önünde kırıyorlar. Yangın çıkmasından korkuyoruz”
YEREL HABERLER Alemciler tabela ve beton bariyerleri dinlemedi Uyarı ...
Denizlispor'a zorlu maç öncesi 6 milyonluk prim dopingi
YEREL HABERLER Denizlispor'a zorlu maç öncesi 6 milyonluk prim ...
Elmacı Dede yetim kampındaki 600 Türkmen çocuğun içini ısıttı Kuzey Irak ve Suriye’ye 10. yardım seferini yapan Elmacı Dede, kış öncesi Türkmen çocuklara elbise ve ayakkabı götürdü
YEREL HABERLER Elmacı Dede yetim kampındaki 600 Türkmen çocuğun ...
Denizli İtfaiyesi Türkiye’nin önde gelen teşkilatlarından birisi oldu
YEREL HABERLER Denizli İtfaiyesi Türkiye’nin önde gelen ...
Pamukkale Belediyesi Belenardıç Camisini restore edecek 136 yıllık Belenardıç Camisi yeniden ibadete açılacak
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi Belenardıç Camisini restore ...
80 yıldır kulakların pasını siliyor Çameli’nin asırlık çınarı 80 yıldır Cura çalıyor
YEREL HABERLER 80 yıldır kulakların pasını siliyor Çameli’nin ...
Denizlispor Başkanı Çetin: Kazanarak çıkışa geçeceğiz
YEREL HABERLER Denizlispor Başkanı Çetin: Kazanarak çıkışa geçeceğiz
Denizli ihracatı geçen yılı geride bıraktı DTO Eylül ayı Meclisi online olarak gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Denizli ihracatı geçen yılı geride bıraktı DTO Eylül ...
Polisten gazeteciye ‘gösterici’ muamelesi Alkollü şahıslar ortalığı birbirine kattı, olayı görüntüleyen İHA muhabiri polis tarafından darp edilip kelepçelenerek gözaltına alındı Telefonuna el konulan ve sanık olarak 2 saat karakolda tutulan İHA muhabiri, tanık olarak ifadesi alınarak salıverildi
YEREL HABERLER Polisten gazeteciye ‘gösterici’ muamelesi Alkollü ...
Merkezefendi de camiler temizleniyor
YEREL HABERLER Merkezefendi de camiler temizleniyor
Öğrencilerin EBA dersi için çevre temizliği Öğrencilerin dikkati dağılmaması için çevre temizliği başladı
YEREL HABERLER Öğrencilerin EBA dersi için çevre ...
Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti Trafik kazasında ağır yaralanan 2. kişi de hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç hayatını ...
Köprülü kavşaktan atlayan ve üzerinden kamyonet geçen genç öldü
YEREL HABERLER Köprülü kavşaktan atlayan ve üzerinden kamyonet geçen ...
Denizlispor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular yemekte buluştu Başkan Çetin: “Sezona iyi bir başlangıç yapamadık”
YEREL HABERLER Denizlispor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular ...
Vali Atik ve Başkan Zolan’dan korona denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Vali Atik ve Başkan Zolan’dan korona denetimlerini ...
Üst geçitten düşen gence kamyon çarptı: 1 öldü
YEREL HABERLER Üst geçitten düşen gence kamyon çarptı: 1 öldü
Merkezefendi Belediyesinden özel çocuklara spor sahası Otizmli bireylere çok amaçlı spor sahası
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesinden özel çocuklara spor ...
Plazma entübe hastalara hayat veriyor Uzmanlar koronayı yenenlere plazma bağışı yapmaları çağrısında bulundu
YEREL HABERLER Plazma entübe hastalara hayat veriyor Uzmanlar ...
Görevden dönerken geçirdiği kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Görevden dönerken geçirdiği kazada hayatını kaybetti
Online derse katılabilmek için tepe tepe geziyorlar Çivril’de yaşayan öğrenciler eğitim aşkı ile her gün kilometrelerce yürüyor
YEREL HABERLER Online derse katılabilmek için tepe tepe ...
Kamyon, hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyon, hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Denizli Büyükşehir Ata'nın mirasına sahip çıkıyor Denizli Büyükşehir Belediyesi Gazi İlkokulunun restorasyon projesini hazırlayacak
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir Ata'nın mirasına sahip ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X