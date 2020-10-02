DENİB, Denizli ihracatında rekor seviyelere ulaştı Denizli ihracatta rekor kırdı

Eylül ayı ihracat rakamlarına göre, DENİB üyelerince yapılan ihracat yüzde 14,6 artarak 241 milyon dolar oldu. TİM tarafından kaydedilen Denizli ihracatı ise yüzde 16,4 yükselişle 323,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu kapsamda Denizli ihracatta rekor kırarak en yüksek değeri yakaladı.



Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) üyelerince yapılan ihracat yüzde 14,6 artarak 241 milyon dolara ulaştı. TİM tarafından kaydedilen Denizli ihracatı ise yüzde 16,4 yükselişle 323,5 milyon USD olarak gerçekleşti. Böylelikle DENİB ihracatında rekor seviyelere yakın bir ihracat değerine ulaşırken, Denizli ihracatında ise en yüksek değeri yakaladık ve rekor kırdık. Son 4 ayda pandemiye rağmen artışın olduğunu ifade eden DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Çok iyi başladığımız ancak pandemi dolayısıyla kısa bir dönem duraklayan ihracatımızın son 4 aydır aralıksız artması ileriki dönemler için güçlü ipuçları veriyor. Her zaman belirttiğimiz gibi, ihracattaki en önemli özelliğimiz sektörel çeşitliliğe sahip olmamız. Eylül ayı rakamlarını incelediğimizde tekstil ve konfeksiyon sektöründe yüzde 17,65, elektrikelektronikte yüzde 15,96, makine ve aksamlarında yüzde 23,49, demirdemir dışı metallerde yüzde 29,27 oranlarında çift haneli ihracat artışlarına ulaştığımızı görüyoruz. OcakEylül döneminde ihracat yaptığımız ülke sayısındaki yükseliş de devam ediyor. Yılın ilk 9 ayında Avrupa’dan Kuzey Amerika’ya, Afrika’dan Uzak Doğu’ya kadar tam 167 ülkeye ihracata imza attık” dedi.



Sektörel istişare toplantıları başlıyor

İhracatçı sektörleri geliştirmeye gayret ettiklerini ifade eden Başkan Memişoğlu, “Denizli İhracatçılar Birliği olarak, ihracatçı sektörlerimizin güçlendirilmesi ve ihracat rakamlarımızın daha üst noktalara taşınması amacıyla faaliyetlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda, 5 kişilik sektör ekibimiz üye firmalarımızı işyerlerinde ziyaret ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyor. Bu defa da sektör ziyaretlerine ek olarak, ekim ayı içinde dijital platformlarda “DENİB Sektörel İstişare Toplantıları”na başlıyoruz. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçılarımızın sektörlerine ilişkin sunacakları görüşlerini dinlemek ve ortaya çıkacak fikirler ışığında önümüzdeki dönem planlamalarımıza yön vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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