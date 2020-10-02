Denizli kartlarda HES kodu dönemi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, şehir içi otobüslerde kullanılan Denizli Kartların HES kodu ile uyum sağlaması için çalışmalara başladı. Entegrasyonun ardından tanısı konmuş Kovid19 taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olan vatandaşların kişiselleştirilmiş Denizli Kartları askıya alınacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği "Şehir içi toplu ulaşımda HES Kodu kullanılmasına" yönelik genelgesi doğrultusunda çalışmalara başladı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ile Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu Denizli Kart arasındaki entegrasyon işlemleri yapılacak. İlk olarak şehir içi toplu ulaşımda kullanılan ve henüz kişiselleştirilmemiş olan Denizli Kartlar kart dolum merkezlerinde vatandaşların adına kayıt edilmeye başlandı. Kart dolum merkezlerinde görevlendirilen personel mevcut Denizli Kartları kullandığı kişi adına kişiselleştiriyor.



İzolasyon süresince kartlar askıya alınacak

Sağlık Bakanlığının HES uygulaması ile Denizli Kartların entegrasyonu sağlandıktan sonra ise Kovid19 tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşların kişiselleştirilmiş Denizli Kartları izolasyon süresi boyunca askıya alınacak. Bu süre zarfında, Kovid19 tanılı ve temaslı olan vatandaşların otobüslere binmek istemesi durumunda ilgili kurum ve birimlere haber verilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, HES kodu ile ilgili tüm bilgilendirmeleri otobüsler, bayiler ve kart dolum noktalarında astı.



Kişiselleştirmeler kart dolum noktalarında yapılıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ. Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan, İçişleri Bakanlığının genelgesi ile beraber çalışmalara başladıklarını belirterek, 4 aşamalı bir planlama yaptıklarını söyledi. Gökoğlan, "İlk olarak Sağlık Bakanlığımızın HES uygulaması ile Denizli Büyükşehir Belediyemizin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu Denizli Kartlar arasında entegrasyon işlemlerine başladık. Bunun yanında Denizli Kartlarımızı kişiselleştirmeye başladık. Kart dolum noktalarına yükleme yapmak için giden vatandaşlarımızın Denizli Kartları, AdSoyadı, TC Kimlik Numarası ve dijital kamera ile hemen orada çektiğimiz fotoğrafla yüklenerek kişiselleştirilecek. HES kodu ile Denizli Kartların entegrasyonunun ardından Kovid19 tanılı ve temaslı olan kişinin otobüs kartı izolasyon süresince askıya alınacak. Bu kişi yine de otobüse binmeye çalışırsa ilgili birimlere bildireceğiz. Ayrıca HES kodu nedir, nasıl alınır ile ilgili bilgilendirmeleri gerek Büyükşehir Belediyemizde, gerekse otobüslerimizde, bayiler ve kart dolum noktalarımıza asıyoruz" dedi.

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