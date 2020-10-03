FETÖ şüphelileri hücre evdeki gizli bölmede yakalandı



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda firari olarak aranan 1'i sözde büyük bölge sorumlusu öğretmen, mühendis ve denetmenlerin bulunduğu toplam 4 kişi, hücre evinde saklandıkları gizli bölmede yakaladı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında, örgüt üyesi olan ve firari olarak aranan 4 kişinin bir hücre evinde saklandıklarını tespit etti. Dün hücre evine operasyon düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ üyelerinin gizli bölmelerde saklandıklarını tespit etti. Sözde Denizli Büyük Bölge Sorumlusu olduğu belirlenen eski öğretmen M.N.A., eski veri denetmeni R.A., gıda mühendisi M.K. ve eski öğretmen S.B., hücre evininin çatı katında oluşturulan gizli bölmelerde kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı. Gizli bölmelerde yapılan aramalarda dijital materyaller, 2 bin dolar ve 5 bin TL nakit para ile 10 bin lira değerinde altın takılar ele geçirildi. Sorgularının ardından 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince zanlıların tamamı tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-10-03 11:24:41



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