Arka ayağı kopuk yavru sokak köpeğinin yardımına jandarma koştu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, jandarma ekiplerince yol kenarında arka ayağı kopmuş halde bulunan yavru sokak köpeği, korumaya alındı.
İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yeni kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, göreve başladı. Tim, Honaz ilçesinde devriye gezerken, karayolu kenarında sağ ayağı kopmuş yavru sokak köpeği buldu. Jandarma timi, köpeği alıp, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği'ne götürdü. Yaralı köpek, veteriner kontrolünün ardından tedaviye alındı.
Yavru köpeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin süreceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2020-10-03 11:50:29
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