Denizlispor, Konya hazırlıklarını tamamladı

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Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapamayan Denizlispor, İH Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.



Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacağı İH Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.



Taktiksel çalışmaların yapıldığı son antrenmanın ardından Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kampa giren futbolcular maç saatini beklemeye başladı.



Karşılaşma öncesi Kovid19 PCR testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve personellerde hiçbir pozitif bulguya rastlanmadığı açıklandı.



Cezası sona eren Hadi Sacko, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle İH Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

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