İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Süller Mahallesi Kumral mevkisinde meydana geldi. Hasan Hüseyin Ü.'nün kullandığı 20 DR 647 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Muttalip Tabanca yönetimindeki 20 NA 800 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Tabanca ile aynı otomobildeki 2 kişi ve Hasan Hüseyin Ü., Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Tabanca, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer otomobilin sürücüsü Hasan Hüseyin Ü. ile Tabanca'nın otomobilindeki 2 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çal Deniz TOKAT

2020-10-04 12:48:58



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